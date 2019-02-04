Федор Конюхов совершает кругосветный переход в Южном полушарии Комментариев: 0



"Здравствуйте мои дорогие, благодарю за вашу поддержку и молитвы. Шторм пережил. Досталось нам с лодкой сильно. Шторм начался еще в январе и закончился только 3 февраля, утром по новозеландскому времени. Волну поднял гигантскую. Океан весь в ямах. Здесь волны идут не ровной полосой, здесь горки; одна гора справа, другая слева, лодка то провалится в долину, то поднимется на вершину, и можно посмотреть на мили 5-6 вперед. Потом опять проваливаюсь в яму и даже солнца не видно.



На рассвете заварил кофе, бросил две прессованные таблетки, обычно использую одну, но тут хотел покрепче. Нашел пачку новозеландского печенья, открыл и сразу в каюте запахло выпечкой, ванилью. Так необычно почувствовать запах земли. Здесь, в океане, нет запаха. Все, кто подолгу уходит в океан на яхтах, знают, что землю сначала ощущаешь обонянием, и только потом видишь. Запах земли хорошо улавливается после многих месяцев в океане.



Помню, когда шел на весельной лодке «Тургояк» из Чили в Австралию и подходил к островам Французской Полинезии, земля еще не появилась на горизонте, а я уже почувствовал запах прелой листвы.



Интересно как будет пахнуть архипелаг Огненная Земля, в состав которого входит остров Горн? До него мне осталось 2 500 морских миль по прямой.



День обещает быть хорошим, ветер попутный 15-17 узлов, нужно навести порядок на лодке и на палубе, и потом сяду на весла. Надо выровнять курс и продвинуться на юго-восток к мысу Горн, пока, позволяет погода. В шторм я вынужден идти по ветру и по волне, а в перерывах между непогодой корректирую курс и продвигаюсь в сторону Горна.



Всем поклон.

Фёдор Конюхов

48’30 Южной широты

137’00 Западной долготы"

Федор Конюхов уже 62 дня находится в Южном океане рядом с Антарктидой. Путешественник совершает переход на весельной лодке «АКРОС» в Южном полушарии. Он стартовал в Новой Зеландии и планирует финишировать на мысе Горн в Южной Америке."Здравствуйте мои дорогие, благодарю за вашу поддержку и молитвы. Шторм пережил. Досталось нам с лодкой сильно. Шторм начался еще в январе и закончился только 3 февраля, утром по новозеландскому времени. Волну поднял гигантскую. Океан весь в ямах. Здесь волны идут не ровной полосой, здесь горки; одна гора справа, другая слева, лодка то провалится в долину, то поднимется на вершину, и можно посмотреть на мили 5-6 вперед. Потом опять проваливаюсь в яму и даже солнца не видно.На рассвете заварил кофе, бросил две прессованные таблетки, обычно использую одну, но тут хотел покрепче. Нашел пачку новозеландского печенья, открыл и сразу в каюте запахло выпечкой, ванилью. Так необычно почувствовать запах земли. Здесь, в океане, нет запаха. Все, кто подолгу уходит в океан на яхтах, знают, что землю сначала ощущаешь обонянием, и только потом видишь. Запах земли хорошо улавливается после многих месяцев в океане.Помню, когда шел на весельной лодке «Тургояк» из Чили в Австралию и подходил к островам Французской Полинезии, земля еще не появилась на горизонте, а я уже почувствовал запах прелой листвы.Интересно как будет пахнуть архипелаг Огненная Земля, в состав которого входит остров Горн? До него мне осталось 2 500 морских миль по прямой.День обещает быть хорошим, ветер попутный 15-17 узлов, нужно навести порядок на лодке и на палубе, и потом сяду на весла. Надо выровнять курс и продвинуться на юго-восток к мысу Горн, пока, позволяет погода. В шторм я вынужден идти по ветру и по волне, а в перерывах между непогодой корректирую курс и продвигаюсь в сторону Горна.Всем поклон.Фёдор Конюхов48’30 Южной широты137’00 Западной долготы"



