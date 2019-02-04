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Федор Конюхов совершает кругосветный переход в Южном полушарии
Сегодня, 09:51
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"Здравствуйте мои дорогие, благодарю за вашу поддержку и молитвы. Шторм пережил. Досталось нам с лодкой сильно. Шторм начался еще в январе и закончился только 3 февраля, утром по новозеландскому времени. Волну поднял гигантскую. Океан весь в ямах. Здесь волны идут не ровной полосой, здесь горки; одна гора справа, другая слева, лодка то провалится в долину, то поднимется на вершину, и можно посмотреть на мили 5-6 вперед. Потом опять проваливаюсь в яму и даже солнца не видно.
На рассвете заварил кофе, бросил две прессованные таблетки, обычно использую одну, но тут хотел покрепче. Нашел пачку новозеландского печенья, открыл и сразу в каюте запахло выпечкой, ванилью. Так необычно почувствовать запах земли. Здесь, в океане, нет запаха. Все, кто подолгу уходит в океан на яхтах, знают, что землю сначала ощущаешь обонянием, и только потом видишь. Запах земли хорошо улавливается после многих месяцев в океане.
Помню, когда шел на весельной лодке «Тургояк» из Чили в Австралию и подходил к островам Французской Полинезии, земля еще не появилась на горизонте, а я уже почувствовал запах прелой листвы.
Интересно как будет пахнуть архипелаг Огненная Земля, в состав которого входит остров Горн? До него мне осталось 2 500 морских миль по прямой.
День обещает быть хорошим, ветер попутный 15-17 узлов, нужно навести порядок на лодке и на палубе, и потом сяду на весла. Надо выровнять курс и продвинуться на юго-восток к мысу Горн, пока, позволяет погода. В шторм я вынужден идти по ветру и по волне, а в перерывах между непогодой корректирую курс и продвигаюсь в сторону Горна.
Всем поклон.
Фёдор Конюхов
48’30 Южной широты
137’00 Западной долготы"
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