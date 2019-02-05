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» » LADA Granta обновила рекорд продаж

LADA Granta обновила рекорд продаж

Вчера, 19:43
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LADA Granta обновила рекорд продаж
По итогам января новая LADA Granta с объемом реализации 7630 автомобилей (+44%) стала самой продаваемой моделью в России, сообщают «Автоновости дня».

Второй в списке бестселлером российского авторынка, по данным «АвтоСТАТ», стала LADA Vesta, на которой в январе остановили свой выбор 7078 россиян (+6%). Тройку лидеров, несмотря на 10% падение спроса, замкнула KIA Rio – ее результат составил 6246 реализованных машин.

Четвертое место, разойдясь тиражом в 4187 экземпляров (+9%), занял бессменный лидер сегмента SUV – кроссовер Hyundai Creta. На пятой строчке почетного списка оказался Hyundai Solaris, обладателями которого за первый месяц 2019 года стали 3805 россиян.

Среди автопроизводителей лидером российского авторынка по-прежнему остается отечественный «АвтоВАЗ» — его январский объем реализации составил 21 531 автомобиль, что на 3% больше, чем годом ранее. За ним идут корейские KIA (15 691 ед.,+3%) и Hyundai (10 843 ед.,+24%).
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