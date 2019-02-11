Торговля алкоголем приблизится к школам Комментариев: 0



В министерстве отметили, что проект постановления доработан и в нем теперь предлагается установить также минимальный «радиус трезвости» — 10 м.

Сегодня местные власти могут самостоятельно принимать решение о размерах «радиуса трезвости». Поэтому в ряде муниципалитетов отсутствие единого федерального подхода приводит к тому, что размеры прилегающих территорий устанавливаются совершенно запредельные — 200 м, 300 м и более, отметили в Минпромторге.



Когда федеральные правила примут, устанавливать конкретные нормы в пределах 10–50 м будут органы местного самоуправления. Например, если они выберут минимальный «радиус трезвости» в 10 м, то открыть торговую точку со спиртным можно будет уже на расстоянии в 11 м от учреждения. В Минпромторге подчеркнули, что «это полностью позволит выполнить главную задачу прилегающих территорий — не допустить непосредственного соседства социального объекта с точкой реализации алкоголя».



В ведомстве отметили, что излишние ограничения негативно сказываются на легальной розничной торговле, а установление завышенных размеров прилегающих территорий никак не влияет на уровень злоупотреблений алкоголем, но ведет к увеличению нелегального сегмента рынка. Минпромторг направил в правительство очередной вариант проекта постановления правительства о «радиусах трезвости». Речь о территориях, прилегающих к зданиям, где запрещена торговля алкоголем. Это детские, образовательные, медицинские организации. А также культурные, спортивные, военные объекты, рынки, вокзалы, аэропорты и другие места массового скопления граждан. Для детских садов и школ максимальный размер прилегающих территорий составит 50 м, что гарантированно исключит нежелательное соседство школы (садика) и магазина. От остальных объектов (медицины, спорта и так далее) предельные размеры территорий установлены в диапазоне от 20 м до 50 м, сообщают «Известия» со ссылкой на Минпромторг.В министерстве отметили, что проект постановления доработан и в нем теперь предлагается установить также минимальный «радиус трезвости» — 10 м.Сегодня местные власти могут самостоятельно принимать решение о размерах «радиуса трезвости». Поэтому в ряде муниципалитетов отсутствие единого федерального подхода приводит к тому, что размеры прилегающих территорий устанавливаются совершенно запредельные — 200 м, 300 м и более, отметили в Минпромторге.Когда федеральные правила примут, устанавливать конкретные нормы в пределах 10–50 м будут органы местного самоуправления. Например, если они выберут минимальный «радиус трезвости» в 10 м, то открыть торговую точку со спиртным можно будет уже на расстоянии в 11 м от учреждения. В Минпромторге подчеркнули, что «это полностью позволит выполнить главную задачу прилегающих территорий — не допустить непосредственного соседства социального объекта с точкой реализации алкоголя».В ведомстве отметили, что излишние ограничения негативно сказываются на легальной розничной торговле, а установление завышенных размеров прилегающих территорий никак не влияет на уровень злоупотреблений алкоголем, но ведет к увеличению нелегального сегмента рынка.



