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» » Максим Вылегжанин завершит карьеру в Зеефельде

Максим Вылегжанин завершит карьеру в Зеефельде

Сегодня, 11:38
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Максим Вылегжанин завершит карьеру в Зеефельде
Легенда лыжных гонок России, серебряный призер Олимпиады в Сочи-2014, чемпион мира-2015 Максим Вылегжанин заявил, что предстоящий чемпионат мира в австрийском Зеефельде станет для него последним стартом такого высокого уровня. Лыжник рассказал об этом в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Понимаю, что следующего турнира подобного уровня ждать долго. Нет смысла, вырастают ребята моложе, тренируюсь с ними, вижу, что у них большая мотивация. И эти совместные тренировки идут нам всем в плюс. Стараюсь не вспоминать про разборки с МОК, было тяжело. Когда ты готов бегать, а тебе не дают – это печально. За два года накопилось много мотивации, поэтому буду ее реализовывать. Не повешу лыжи на гвоздь, у меня все равно есть желание пробежать марафоны, многие любительские старты. Только профессиональную карьеру завершаю», – сказал Вылегжанин.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в Австрии с 20 февраля по 3 марта.
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