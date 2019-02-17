Максим Вылегжанин завершит карьеру в Зеефельде Комментариев: 0



«Понимаю, что следующего турнира подобного уровня ждать долго. Нет смысла, вырастают ребята моложе, тренируюсь с ними, вижу, что у них большая мотивация. И эти совместные тренировки идут нам всем в плюс. Стараюсь не вспоминать про разборки с МОК, было тяжело. Когда ты готов бегать, а тебе не дают – это печально. За два года накопилось много мотивации, поэтому буду ее реализовывать. Не повешу лыжи на гвоздь, у меня все равно есть желание пробежать марафоны, многие любительские старты. Только профессиональную карьеру завершаю», – сказал



Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в Австрии с 20 февраля по 3 марта. Легенда лыжных гонок России, серебряный призер Олимпиады в Сочи-2014, чемпион мира-2015 Максим Вылегжанин заявил, что предстоящий чемпионат мира в австрийском Зеефельде станет для него последним стартом такого высокого уровня. Лыжник рассказал об этом в эфире телеканала «Матч ТВ» «Понимаю, что следующего турнира подобного уровня ждать долго. Нет смысла, вырастают ребята моложе, тренируюсь с ними, вижу, что у них большая мотивация. И эти совместные тренировки идут нам всем в плюс. Стараюсь не вспоминать про разборки с МОК, было тяжело. Когда ты готов бегать, а тебе не дают – это печально. За два года накопилось много мотивации, поэтому буду ее реализовывать. Не повешу лыжи на гвоздь, у меня все равно есть желание пробежать марафоны, многие любительские старты. Только профессиональную карьеру завершаю», – сказал Вылегжанин Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в Австрии с 20 февраля по 3 марта.



