Мошенники свирепствуют с платежными картами Комментариев: 0



В обзоре говорится, что средняя сумма одной несанкционированной операции в 2018 году составила 3,32 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с 2017 годом на 9,6%. Такое увеличение обусловлено ростом количества и объемов несанкционированных операций.



При этом общее количество операций с использованием платежных карт, эмитированных на территории РФ, в 2018 году увеличилось на 8 млрд или 34,6% и составило 32 млрд, отмечают авторы обзора. Таким образом, доля несанкционированных операций в общем объеме операций, совершенных с использованием платежных карт, увеличилась в 2018 году до 0,0018% против 0,0016% в 2017 году. Данное значение не превышает целевой показатель ЦБ, установленный на уровне 0,005%.



Объем несанкционированных операций в результате хакерских атак на процессинговые центры по переводу денежных средств в 2018 году по сравнению с 2017 годом сократился в 16,5 раза и составил 57,5 млн рублей. Всего за прошлый год было зафиксировано четыре таких атаки.



Объем несанкционированных операций с корреспондентскими счетами, по данным ЦБ, составил 79,9 млн рублей, что выше на 44%, чем аналогичный показатель 2017 года.



Помимо этого, регулятором были зафиксированы случаи перевода кассиром денежных средств, принадлежавших работодателю, на банковские счета злоумышленников в результате побуждения работника к совершению операции путем обмана или злоупотребления доверием. Объем несанкционированных операций в результате соответствующей атаки в 2018 году составил 8 млн рублей, что на 14,3% превышает объемы 2017 года. В России в 2018 году объем несанкционированных операций с использованием платежных карт увеличился по сравнению с 2017 годом на 44%, до 1,4 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России.В обзоре говорится, что средняя сумма одной несанкционированной операции в 2018 году составила 3,32 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с 2017 годом на 9,6%. Такое увеличение обусловлено ростом количества и объемов несанкционированных операций.При этом общее количество операций с использованием платежных карт, эмитированных на территории РФ, в 2018 году увеличилось на 8 млрд или 34,6% и составило 32 млрд, отмечают авторы обзора. Таким образом, доля несанкционированных операций в общем объеме операций, совершенных с использованием платежных карт, увеличилась в 2018 году до 0,0018% против 0,0016% в 2017 году. Данное значение не превышает целевой показатель ЦБ, установленный на уровне 0,005%.Объем несанкционированных операций в результате хакерских атак на процессинговые центры по переводу денежных средств в 2018 году по сравнению с 2017 годом сократился в 16,5 раза и составил 57,5 млн рублей. Всего за прошлый год было зафиксировано четыре таких атаки.Объем несанкционированных операций с корреспондентскими счетами, по данным ЦБ, составил 79,9 млн рублей, что выше на 44%, чем аналогичный показатель 2017 года.Помимо этого, регулятором были зафиксированы случаи перевода кассиром денежных средств, принадлежавших работодателю, на банковские счета злоумышленников в результате побуждения работника к совершению операции путем обмана или злоупотребления доверием. Объем несанкционированных операций в результате соответствующей атаки в 2018 году составил 8 млн рублей, что на 14,3% превышает объемы 2017 года.



