Названы самые ржавые автомобили Комментариев: 0



Найти Lifan X60 без характерных рыжих крапинок на «вторичке» очень сложно. Третье место эксперты отдали отечественной LADA Granta.



В целом краска на «Гранте» держится нормально. Владельцы жалуются на элементы подвески и покрытие сколов ржавчиной даже после обработки. На четвертом месте расположился Renault Duster. Проблемы этого авто проявляются при езде по бездорожью. При такой эксплуатации страдает краска на месте сварных швов деталей кузова – из-за ее небольшого слоя она царапается и скалывается. Замыкает грустный рейтинг еще один представитель китайского автопрома – Geely Emgrand X7. Ржавчина на кузове появляется из-за воды и высокой влажности. Поэтому в условиях российского климата первые оранжевые пятна водители замечают уже на пробеге в 10 тыс. км. Эксперты составили рейтинг, участниками которого стали автомобили, быстро покрывающиеся ржавчиной. Лидером «антирейтинга» стала самая популярная модель Ульяновского автозавода – УАЗ «Патриот», сообщает «CarsWeek» . Проблемы этого автомобиля с ржавчиной стали притчей во языцех. На заводе говорят об усовершенствовании качества покраски. Однако при покупке данной модели лучше перестраховаться и обработать все проблемные места. Второе место достается китайскому Lifan X60. Здесь стоит принять во внимание, что речь идет о первых поколениях модели. Покупатели таких машин жаловались на проблемы с лакокрасочным покрытием. Новые генерации компакт-кросса с таким недостатком не сталкиваются: производитель поработал над качеством железа, модернизировал технологию грунтования и покраски.Найти Lifan X60 без характерных рыжих крапинок на «вторичке» очень сложно. Третье место эксперты отдали отечественной LADA Granta.В целом краска на «Гранте» держится нормально. Владельцы жалуются на элементы подвески и покрытие сколов ржавчиной даже после обработки. На четвертом месте расположился Renault Duster. Проблемы этого авто проявляются при езде по бездорожью. При такой эксплуатации страдает краска на месте сварных швов деталей кузова – из-за ее небольшого слоя она царапается и скалывается. Замыкает грустный рейтинг еще один представитель китайского автопрома – Geely Emgrand X7. Ржавчина на кузове появляется из-за воды и высокой влажности. Поэтому в условиях российского климата первые оранжевые пятна водители замечают уже на пробеге в 10 тыс. км.



