Минобороны отказалось от 124 тысяч уборщиц Комментариев: 0 Система аутсорсинга в Российской армии не оправдала себя, заявил 11 марта на заседании профильного комитета глава Минобороны России Сергей Шойгу, сообщает



«Сложившаяся с 2012 года система аутсорсинга не во всём смогла оправдать себя. Задачи по обеспечению войск в боевых условиях не выполнялись. Военнослужащих некому было кормить, технику не ремонтировали, а в районы полевых выходов не доставлялись горюче-смазочные материалы», — сказал он.



По словам министра, аутсорсинг развивался только там, где он приносил хороший доход. «Например, неплохо показал себя аутсорсинг в обслуживании жилищно-коммунального фонда, электро- и теплохозяйства. Но подрядчики не занимались при этом надлежащим ремонтом, что сказывалось в зимний период, когда случались всевозможные аварии», — сказал он.



Шойгу подчеркнул, что устранять недостатки приходилось в «авральном режиме». «Только одних уборщиц и дворников Минобороны содержало около 124 тысяч человек, а ведь ещё были 100 тысяч рабочих на заводах. В результате на содержании оказалась численность, которую можно сопоставить с количеством призывников», — сказал он.



По словам министра, сегодня ситуация изменилась и работа восстановленных штатных войсковых ремонтных органов экономит около одного миллиарда рублей в год. «Установка в столовых систем контроля питания дала экономию в три миллиарда рублей, а оборудование военных городков приборами учёта коммунальных ресурсов экономит 5,3 миллиарда рублей», — сказал он. Система аутсорсинга в Российской армии не оправдала себя, заявил 11 марта на заседании профильного комитета глава Минобороны России Сергей Шойгу, сообщает Парламентская газета «Сложившаяся с 2012 года система аутсорсинга не во всём смогла оправдать себя. Задачи по обеспечению войск в боевых условиях не выполнялись. Военнослужащих некому было кормить, технику не ремонтировали, а в районы полевых выходов не доставлялись горюче-смазочные материалы», — сказал он.По словам министра, аутсорсинг развивался только там, где он приносил хороший доход. «Например, неплохо показал себя аутсорсинг в обслуживании жилищно-коммунального фонда, электро- и теплохозяйства. Но подрядчики не занимались при этом надлежащим ремонтом, что сказывалось в зимний период, когда случались всевозможные аварии», — сказал он.Шойгу подчеркнул, что устранять недостатки приходилось в «авральном режиме». «Только одних уборщиц и дворников Минобороны содержало около 124 тысяч человек, а ведь ещё были 100 тысяч рабочих на заводах. В результате на содержании оказалась численность, которую можно сопоставить с количеством призывников», — сказал он.По словам министра, сегодня ситуация изменилась и работа восстановленных штатных войсковых ремонтных органов экономит около одного миллиарда рублей в год. «Установка в столовых систем контроля питания дала экономию в три миллиарда рублей, а оборудование военных городков приборами учёта коммунальных ресурсов экономит 5,3 миллиарда рублей», — сказал он.



