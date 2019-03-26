Жители требуют общественных обсуждений вопроса установки памятника Н. Рябову 0 В органы государственной власти и местного самоуправления продолжают поступать обращения от жителей города Тамбова по вопросу установки памятника Николаю Рябову в сквере в границах ул. Чичканова, Володарского, Рабочей.

На заседании гордумы депутаты обсудили предложение о самороспуске 0 27 марта состоялась 55-е заседание Тамбовской городской Думы. Особое бурное обсуждение вызвала тема досрочного роспуска Тамбовской городской Думы, которой требуют отдельные жители города Тамбова и представители КПРФ.

Ford сохранит продажи автомобилей иностранной сборки 0 Ford прекратит производство легковых автомобилей в России к лету 2019 года, но продажи автомобилей Ford зарубежной сборки сохранятся.

ПУТИН: «Борьба с коррупцией — это не шоу», «Нам необходимо сформировать общественную атмосферу неприятия коррупции» 0 Под председательством Владимира Гаврилова состоялось экстренное заседание Ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей при участии представителей малого и среднего бизнеса, политических партий, юридического сообщества, общественных организаций.

Мошенники украли 90 тысяч рублей у трех тамбовчанок 0 Мошенники похитили у жительницы Моршанского района 60 тысяч рублей. Неизвестные звонили с номера телефона 88002006696.

Декларацию о доходах физических лиц нужно подать до 30 апреля 0 До завершения декларационной кампании 2019 года осталось 34 дня. Подать декларацию о доходах нужно до 30 апреля. В Тамбове налоговая инспекция расположена по адресу: бульвар Строителей, д. 4.

В Тамбове бюрократы сыграют со звездами футбола 0 В Тамбове 30 марта в крытом футбольном манеже состоится дружеский матч между командой администрации Тамбовской области и командой «Забей».

Липчане представили инвестиционной потенциал области в Австрии 0 Липецкая делегация в Вене приняла участие в пленарном заседании рабочей группы по сотрудничеству субъектов РФ с Австрией в рамках Смешанной Российско-Австрийской комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству.

Липецкая область вошла в топ-10 ESG-рейтинга субъектов РФ 0 Липецкая область заняла шестое место в топ-10 первого ESG-рейтинга, который описывает ключевые экологические, социальные и управленческие риски субъектов РФ.

Аварийного жилья в Тамбовской области почти нет? 0 Тамбовская область – аутсайдер по площади расселяемого аварийного жилья и объемам распределяемых на эти цели средств из федерального бюджета. В Тамбовской области в 2019 – 2021 годах предусмотрено расселить всего 6 тысяч квадратных метров аварийного жилья.

Поступило сообщение о минировании здания ТЦ «Ашан» 0 Вчера в Тамбове поступило второе сообщение о минировании объекта, в этот раз здания ТЦ «Ашан».

Бездействие властей привело к частичной застройке сквера по ул. Володарского 0 Житель города Владислав Горин на днях в социальной сети «Вконтакте» в группе «БТ» опубликовал пост с фотографией строительства торгового павильона на территории сквера им. В. Володарского в городе Тамбове.

Новый рекорд по автокредитованию 0 В России доля кредитных автомобилей выросла с 54% в январе до 59% в феврале 2019 г., подсчитало Национальное бюро кредитных историй. Это новый рекорд.

Австрийцы смогут вкусить больше тамбовских продуктов 0 Тамбовская область способна продавать в Австрию сельхозпродукцию премиум класса, выращиваемую в самом экологически чистом регионе России. Об этом сообщили тамбовчане в ходе встречи с австрийской стороной, которая состоялась в Вене.

Жители Тамбовской области взяли в январе 565 ипотечных кредитов 0 За первый месяц 2019 года в Тамбовской области было выдано 565 ипотечных жилищных кредитов. Это в 1,2 раза больше, чем годом ранее. Общая сумма ипотечных кредитов составила 1 миллиард рублей, превысив показатель аналогичного периода 2018 года на 23,7%.

Тамбовская теплоэнергетическая компания: банкротство и уголовные дела 0 В отношении одного из сотрудников обанкротившейся «Тамбовской теплоэнергетической компании» (ТТК) возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), а также по ч. 1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»).

В Уметском районе в поле убили женщину 0 В суд передано дело о жестоком убийстве 40-летней жительницы Уметского района. В совершении убийства подозревают 58-летнего мужчину.

Из-за сообщения о заложенной бомбе эвакуирован завод «Комсомолец» 0 Портал lifetambov сообщает, что в Тамбове эвакуированы сотрудники завода «Комсомолец» из-за сообщения неизвестного о заложенной бомбе на предприятии.

В Тамбове пожилая женщина пострадала в ДТП на Мичуринской 0 В Тамбове вечером 25 марта на улице Мичуринской водитель автомобиля «Hyundai Accent» сбила женщину 1948 года рождения.

Жители Тамбова планируют организовать сбор подписей за досрочные выборы 0 На прошлой неделе жители города Тамбова начали кампанию по роспуску Тамбовской городской Думы, которая, по их мнению, не в силах решить кризис власти в областном центре и принимает решения в разрез с интересами горожан.