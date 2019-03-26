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Ford сохранит продажи автомобилей иностранной сборки
Вчера, 20:57
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Ford прекратит производство легковых автомобилей в России к лету 2019 года, но продажи автомобилей Ford зарубежной сборки сохранятся. Завод компании во Всеволожске рассчитан на производство 125 тысяч автомобилей, но в 2018 году выпустил всего 15 тысяч, завод в Елабуге при мощности 65 тысяч автомобилей выпустил 18 тысяч автомобилей, на заводе в Набережных Челнах произведено всего 5 тысяч автомобилей при мощности 115 тысяч автомобилей.
В последние годы компания не сумела вывести на рынок конкурентоспособные легковые модели, но микроавтобусы Ford Transit пользуются большой популярностью. За последние 3 года продажи Ford Transit выросла более чем на 200%, что позволило модели выйти в лидеры сегмента среди иностранных брендов.
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