Врачи роддома рассмеялись, узнав о зарплатах Комментариев: 0



На этом собрании присутствовала представитель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Наталья Евдокимова.



Один из врачей сообщила, что работает на ставку в женской консультации. Её зарплата без родовых сертификатов составляет примерно 18–22 тысячи рублей. Стаж работы в здравоохранении свыше 10 лет, категория вторая. Родовые сертификаты — это стимулирующая выплата, она зависит от количества сертификатов, выданных моим беременным в прошлый месяц. Санитарки получают по МРОТ или на 2–3 тысячи выше МРОТ. Моя акушерка с большим стажем работы вместе с сертификатами получает около 18–20. 60 тысяч, наверное, получает заведующий реанимацией. Но она живёт на работе. По часам почти 3 ставки получается. Это каждый день в дневное время и через день ночные дежурства. Врач с высшей категорией, которая по часам вырабатывала почти две ставки вместе с сертификатами, получала примерно 35 тысяч. Но она уволилась, — сообщила собеседник, которая просила не называть ее имени. Набирает обороты скандал с зарплатами врачей в роддоме города Салават в Республике Башкирия. Медики салаватского роддома рассмеялись и зааплодировали, услышав данные о своих средних официальных зарплатах. UFA1.RU передает слова главного врача: — У врачей средняя зарплата 61,2 тысячи, у неонатологов — 66,5, у акушеров — 35,4, у детских медсестер — 29,5, у младшего медперсонала 21,3 тысячи рублей, — заключила главврач.На этом собрании присутствовала представитель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Наталья Евдокимова.Один из врачей сообщила, что работает на ставку в женской консультации. Её зарплата без родовых сертификатов составляет примерно 18–22 тысячи рублей. Стаж работы в здравоохранении свыше 10 лет, категория вторая. Родовые сертификаты — это стимулирующая выплата, она зависит от количества сертификатов, выданных моим беременным в прошлый месяц. Санитарки получают по МРОТ или на 2–3 тысячи выше МРОТ. Моя акушерка с большим стажем работы вместе с сертификатами получает около 18–20. 60 тысяч, наверное, получает заведующий реанимацией. Но она живёт на работе. По часам почти 3 ставки получается. Это каждый день в дневное время и через день ночные дежурства. Врач с высшей категорией, которая по часам вырабатывала почти две ставки вместе с сертификатами, получала примерно 35 тысяч. Но она уволилась, — сообщила собеседник, которая просила не называть ее имени.



