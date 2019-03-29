На соки с добавлением сахара повысят налог Комментариев: 0 Альтернативой дополнительному налогу на напитки с высоким содержанием сахара может стать исключение части подобных продуктов из перечня товаров, на которые действует льготная ставка НДС в размере 10%, сообщает "Коммерсантъ". Такое предложение в правительство направил Минфин. Там считают, что это может стимулировать производителей снизить использование сахара. Сами они обещают лишь поднять цены, однако следствием может стать снижение производства и потребления.



Предложения по увеличению налоговой нагрузки на напитки с высоким содержанием добавленных сахаров в аппарат правительства направил заместитель главы Минфина Илья Трунин. Как отмечается в документе, сегодня на безалкогольные напитки, в том числе содержащие добавки сахара, а также фруктовые соки с добавлением сахара для детского питания, действует пониженная ставка НДС в размере 10%. «Считаем целесообразным рассмотреть вопрос об исключении таких продуктов из перечня товаров, на которые действует пониженная ставка НДС», — пишет господин Трунин.



В Минфине пояснили “Ъ”, что документ направлен в ответ на предложение Минздрава ввести дополнительный налог на напитки с высоким содержанием сахара. «Реализовать на практике эту идею невозможно. Нет технического регламента, который бы определял, что относится к напиткам с высоким содержанием сахара, и непонятно, какой может быть система контроля», — говорит представитель Минфина. Альтернативой дополнительному налогу на напитки с высоким содержанием сахара может стать исключение части подобных продуктов из перечня товаров, на которые действует льготная ставка НДС в размере 10%, сообщает "Коммерсантъ". Такое предложение в правительство направил Минфин. Там считают, что это может стимулировать производителей снизить использование сахара. Сами они обещают лишь поднять цены, однако следствием может стать снижение производства и потребления.Предложения по увеличению налоговой нагрузки на напитки с высоким содержанием добавленных сахаров в аппарат правительства направил заместитель главы Минфина Илья Трунин. Как отмечается в документе, сегодня на безалкогольные напитки, в том числе содержащие добавки сахара, а также фруктовые соки с добавлением сахара для детского питания, действует пониженная ставка НДС в размере 10%. «Считаем целесообразным рассмотреть вопрос об исключении таких продуктов из перечня товаров, на которые действует пониженная ставка НДС», — пишет господин Трунин.В Минфине пояснили “Ъ”, что документ направлен в ответ на предложение Минздрава ввести дополнительный налог на напитки с высоким содержанием сахара. «Реализовать на практике эту идею невозможно. Нет технического регламента, который бы определял, что относится к напиткам с высоким содержанием сахара, и непонятно, какой может быть система контроля», — говорит представитель Минфина.



