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Российские семьи не могут купить самое необходимое
Сегодня, 11:30
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Чтобы иметь возможность купить самое необходимое и «свести концы с концами», ежемесячный доход российской семьи должен составлять в среднем хотя бы 58,5 тысяч рублей, сообщает РБК со ссылкой на Росстат.
Статистика финансового положения домохозяйств представлена в рамках комплексного наблюдения условий жизни населения Росстата за 2018 год, с результатами которого ознакомился РБК. В исследовании принимали участие 60 тыс. домохозяйств, оно проводилось с 15 по 29 сентября прошлого года во всех регионах России на основе личного опроса.
Финансовые трудности
79,5% российских семей так или иначе испытывают затруднения с тем, чтобы приобрести необходимый минимум товаров и уложиться в сумму семейного дохода;
в том числе 14,6% семей признались, что сталкиваются с «большими затруднениями».
Ситуация улучшилась по сравнению с предыдущим исследованием Росстата, которое проводилось двумя годами ранее. Согласно результатам того же исследования за 2016 год, 84,6% российских семей сообщили, что испытывают трудности при покупке самого необходимого.
Необходимый минимум товаров понимался в опросе субъективно, для каждого домохозяйства по-своему.
Денежный минимум
Минимальный доход, необходимый многодетной семье (трое детей и более), чтобы «свести концы с концами» при покупке самого необходимого, определен на уровне 82 тыс. руб. в месяц.
Молодым семьям с детьми или без детей ежемесячно нужно как минимум 68–69 тыс. руб., неполным семьям (в которых есть только один родитель) — 62,5 тыс. руб.
Семьям, состоящим только из пенсионеров, чтобы не жить впроголодь, согласно результатам исследования, нужно всего 39,3 тыс. руб.
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