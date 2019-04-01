Российские семьи не могут купить самое необходимое Комментариев: 0



Статистика финансового положения домохозяйств представлена в рамках комплексного наблюдения условий жизни населения Росстата за 2018 год, с результатами которого ознакомился РБК. В исследовании принимали участие 60 тыс. домохозяйств, оно проводилось с 15 по 29 сентября прошлого года во всех регионах​ России на основе личного опроса.



Финансовые трудности

79,5% российских семей так или иначе испытывают затруднения с тем, чтобы приобрести необходимый минимум товаров и уложиться в сумму семейного дохода;

в том числе 14,6% семей признались, что сталкиваются с «большими затруднениями».

Ситуация улучшилась по сравнению с предыдущим исследованием Росстата, которое проводилось двумя годами ранее. Согласно результатам того же исследования за 2016 год, 84,6% российских семей сообщили, что испытывают трудности при покупке самого необходимого.

Необходимый минимум товаров понимался в опросе субъективно, для каждого домохозяйства по-своему.



Денежный минимум

Минимальный доход, необходимый многодетной семье (трое детей и более), чтобы «свести концы с концами» при покупке самого необходимого, определен на уровне ​82 тыс. руб. в месяц.

Молодым семьям с детьми или без детей ежемесячно нужно как минимум 68–69 тыс. руб., неполным семьям (в которых есть только один родитель) — 62,5 тыс. руб.

Семьям, состоящим только из пенсионеров, чтобы не жить впроголодь, согласно результатам исследования, нужно всего 39,3 тыс. руб. Чтобы иметь возможность купить самое необходимое и «свести концы с концами», ежемесячный доход российской семьи должен составлять в среднем хотя бы 58,5 тысяч рублей, сообщает РБК со ссылкой на Росстат.Статистика финансового положения домохозяйств представлена в рамках комплексного наблюдения условий жизни населения Росстата за 2018 год, с результатами которого ознакомился РБК. В исследовании принимали участие 60 тыс. домохозяйств, оно проводилось с 15 по 29 сентября прошлого года во всех регионах​ России на основе личного опроса.79,5% российских семей так или иначе испытывают затруднения с тем, чтобы приобрести необходимый минимум товаров и уложиться в сумму семейного дохода;в том числе 14,6% семей признались, что сталкиваются с «большими затруднениями».Ситуация улучшилась по сравнению с предыдущим исследованием Росстата, которое проводилось двумя годами ранее. Согласно результатам того же исследования за 2016 год, 84,6% российских семей сообщили, что испытывают трудности при покупке самого необходимого.Необходимый минимум товаров понимался в опросе субъективно, для каждого домохозяйства по-своему.Минимальный доход, необходимый многодетной семье (трое детей и более), чтобы «свести концы с концами» при покупке самого необходимого, определен на уровне ​82 тыс. руб. в месяц.Молодым семьям с детьми или без детей ежемесячно нужно как минимум 68–69 тыс. руб., неполным семьям (в которых есть только один родитель) — 62,5 тыс. руб.Семьям, состоящим только из пенсионеров, чтобы не жить впроголодь, согласно результатам исследования, нужно всего 39,3 тыс. руб.



