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Известны секретные документы об освобождении Крыма в 1944 году

Вчера, 09:48
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Известны секретные документы об освобождении Крыма в 1944 году
В день 75-летия начала Крымской наступательной операции Минобороны России опубликовало уникальные документы из фондов Центрального архива МО РФ о героизме защитников Крымского полуострова.

Специалистами архива подготовлены уникальные по своему содержанию документы, часть из которых ранее находились на секретном хранении и были доступны только для узкого круга специалистов-историков. Опубликованные материалы охватывают весь период войны и наглядно показывают насколько кровопролитными были сражения за города Крыма, как детально просчитывался каждый ход командования советских войск и сколь огромное значение имел контроль над полуостровом для гитлеровских войск.

Вопросу организации обороны Крыма командование Красной Армии уделяло самое пристальное внимание с самого начала войны. В опубликованном в разделе приказе командующего 51-й отдельной армией генерал-полковника Ф.И. Кузнецова говорится о подготовке к обороне полуострова и создании укрепленных районов обороны вокруг Симферополя, Карасубазара (Белогорска), Евпатории и Феодосии. К фортификационным работам привлекались не только воинские формирование, но и местное население. Однако превосходящие силы противника остановить все же не удалось. Героический подвиг 8-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота, оборонявшей и не оставившей свои позиции, раскрывает доклад ее командира, генерал-майора береговой службы Владимира Вильшанского.

У осажденного Севастополя, как и у Ленинграда, была своя «дорога жизни». Об этом свидетельствует отчет о боевой деятельности 2-й бригады подводных лодок Черноморского флота, доставлявших грузы различного назначения из Новороссийска, транспортировавших раненых, продукты, топливо, боеприпасы и многое другое.

Основная часть опубликованных документов посвящена ходу Крымской наступательной операции – освобождению крымских городов – Севастополя, Симферополя, Судака, Ялты, Керчи.

Обширный блок посвящен героической обороне Аджимушкайских каменоломен, которые были в мае 1942 года превращены их защитниками в неприступную крепость. Несколько месяцев подземный гарнизон из нескольких тысяч советских солдат и местных жителей героически противостоял окружившему их противнику. Защитников каменоломен травили газами, устраивали обвалы, заваливали и взрывали входы и колодцы с пресной водой. О подвиге защитников Аджимушкайских каменоломен стало известно в 1944 году.

Минобороны России впервые публикует документы об осмотре каменоломен после освобождения Крымского полуострова частями Красной армии. В числе документов списки личного состава гарнизона, книга медицинских назначений, дневник защитника Аджимушкайских каменоломен политрука роты 83-й мотострелковой бригады Александра Сарикова, описывающий события и условия, в которых жили и сражались красноармейцы, рассказы местных жителей о зверствах немецко-фашистских войск, карточки учета пресной воды и продовольствия и др. документы.

Командование вермахта настаивало на удержании полуострова любой ценой, невзирая ни на какие потери. Тем не менее, когда шансов на победу у немцев не оставалось, был разработан специальный план по оставлению немецкими войсками Крыма под названием «Тигр». Отсканированный документ на немецком языке по пунктам излагает изуверский план по уничтожению жизненно важной инфраструктуры полуострова. Планировалось разрушить все важнейшие крымские дороги, гавани, все хозяйственные сооружения, аэродромы, дамбы, железные дороги, сооружения связи, мосты, промышленные предприятия.
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