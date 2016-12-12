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В Тамбове открыли Новогоднюю столицу

12 декабря 2016
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В Тамбове открыли Новогоднюю столицу В минувшую субботу Тамбов приобрел официальный статус новогодней столицы. В этой день в городе был дан старт новогоднему проекту. Торжества по этому случаю прошли у Ледового дворца спорта «Кристалл». Праздник посетили тысячи тамбовчан и гостей города.

Для них работала новогодняя ярмарка. В домиках-шале можно было приобрести различные новогодние сувениры. Маленьких посетителей ждали сказочный детский городок и всевозможные аттракционы. Украшением новогодней поляны стали обновленная избушка Деда Мороза, яркие инсталляции с официальной эмблемой столицы, сверкающая 15-метровая елка и 5-метровая ледяная скульптура волка в красной шапке.

Торжественную церемонию открыли Дед Мороз со Снегурочкой, Цна-красавица, Студенец-молодец, Весна-красна и Серый Волк Тамбовский. Холод в Тамбов привезла якутская Снегурочка Хаарчаана. Кубок Новогодней столицы в руки тамбовского губернатора передал основатель премии в области событийного туризма Russian Event Awards Геннадий Шаталов.

Поднять официальный флаг новогодней столицы было доверены тамбовскому волку и его помощникам – волчатам. По главной улице Тамбова проследовал парад из трех тысяч Дедов Морозов. Торжественную церемонию завершил красочный фейерверк.
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