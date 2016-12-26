Новый год с тамбовчанами встретят главный Дед Мороз страны и артисты российской эстрады Комментариев: 0



Он встретится с пациентами Тамбовской областной детской клинической больницы, с пожилыми тамбовчанами, находящимися в Геронтологическом центре - отделении Тамбовского дома - интерната для ветеранов войны и труда. Позже зимний волшебник примет участие в росписи картины «Тамбов – новогодняя столица России» у Губернского фонтана на площади им. В.И.Ленина, а затем отправится в Усадьбу Асеевых, где вместе со Снегурочкой осмотрит выставку ледяных скульптур, и поздравит с праздником учащихся детских школ искусств Тамбова. Ребята приготовили гостям концертные номера и подарок - памятную картину «Тамбовская зима» от имени всех юных художников города.



С 17 часов Дед Мороз начнет открытие новогодних площадок. И уже известно, где и в какое время его можно будет увидеть. Так, в 18 часов он побывает у КДЦ «Мир», в 19 часов – в парке Победы, а в 20 часов – у ЛДС «Кристалл».



Во время путешествия Деда Мороза по Новогодней столице на праздничных площадках будут выступать артисты. С 18.00 до 20.00 в КДЦ «Мир» пройдет программа «Дискотека в Новогоднем «Мире». Посетителей ждут увлекательные конкурсы на игровых площадках, будут работать торговые павильоны и мастер-классы по изготовлению новогодних сувениров. В эти же часы интересная праздничная программа «Новогодний звездопад» развернется в Парке Победы. Оба мероприятия завершатся фейерверком, который прогремит в 20.00.



В 22.00 у ЛДС «Кристалл» стартует праздничная программа «Новогодняя ночь» с участием коллективов из городов России.



В 23.55 здесь можно будет увидеть трансляцию поздравления Президента РФ В.В.Путина с Новым 2017 годом.



В полночь небо над «Кристаллом» озарит салют, а потом начнется танцевальный марафон, участие в котором примут артисты российской эстрады. Правда, кто именно приедет, пока не сообщается.





Фото городской администрации. 31 декабря в Тамбов, ставший Новогодней столицей России, прибудет главный символ приближающегося праздника – Дед Мороз. Встречать его будут в 10 часов на железнодорожном вокзале. Отсюда, как сообщили в городской администрации, и стартует его путешествие по городу, которое продлится до 14 часов.Он встретится с пациентами Тамбовской областной детской клинической больницы, с пожилыми тамбовчанами, находящимися в Геронтологическом центре - отделении Тамбовского дома - интерната для ветеранов войны и труда. Позже зимний волшебник примет участие в росписи картины «Тамбов – новогодняя столица России» у Губернского фонтана на площади им. В.И.Ленина, а затем отправится в Усадьбу Асеевых, где вместе со Снегурочкой осмотрит выставку ледяных скульптур, и поздравит с праздником учащихся детских школ искусств Тамбова. Ребята приготовили гостям концертные номера и подарок - памятную картину «Тамбовская зима» от имени всех юных художников города.С 17 часов Дед Мороз начнет открытие новогодних площадок. И уже известно, где и в какое время его можно будет увидеть. Так, в 18 часов он побывает у КДЦ «Мир», в 19 часов – в парке Победы, а в 20 часов – у ЛДС «Кристалл».Во время путешествия Деда Мороза по Новогодней столице на праздничных площадках будут выступать артисты. С 18.00 до 20.00 в КДЦ «Мир» пройдет программа «Дискотека в Новогоднем «Мире». Посетителей ждут увлекательные конкурсы на игровых площадках, будут работать торговые павильоны и мастер-классы по изготовлению новогодних сувениров. В эти же часы интересная праздничная программа «Новогодний звездопад» развернется в Парке Победы. Оба мероприятия завершатся фейерверком, который прогремит в 20.00.В 22.00 у ЛДС «Кристалл» стартует праздничная программа «Новогодняя ночь» с участием коллективов из городов России.В 23.55 здесь можно будет увидеть трансляцию поздравления Президента РФ В.В.Путина с Новым 2017 годом.В полночь небо над «Кристаллом» озарит салют, а потом начнется танцевальный марафон, участие в котором примут артисты российской эстрады. Правда, кто именно приедет, пока не сообщается.



