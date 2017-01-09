Фестиваль Яйца, Пернатая выставка, "Свадьба в Малиновке" - новые события 2017 года в Тамбовской области Комментариев: 0



В календаре указаны даты проведения, места, время и другая информация о знаковых мероприятиях.



События в календаре разноплановые. В их числе известные фестивали, необычные акции, праздники, спортивные мероприятия. Многие из них пройдут впервые.



Например, в календарь включено уникальное природное явление - цветение пролески сибирской в усадьбе Загряжских-Строгановых в Знаменке. Каждый год в апреле усадьба в цветах. В одно время здесь распускаются миллионы колокольчиков, устилая территорию синим густым ковром.



Впервые в этом году состоится фестиваль Яйца, сообщает обладминистрация. Гастрономический праздник, главными символами которого станут яйцо и курица, состоится в мае в Сампурском районе. Основным ингредиентом блюд праздника будет яйцо. Участников ждут мастер-классы и необычные конкурсы. Так, можно будет посоревноваться в ловле курицы на время, принять участие в чемпионате по метанию яиц, яичном боулинге. Среди маленьких гостей будет проведен конкурс на звание мистера и миссис «Цыпа».



Новое мероприятие в календаре тамбовских событий - Всероссийский фестиваль музыкальной комедии «Свадьба в Малиновке», посвященный 80-летию создания оперетты. Проект разработан совместно с Академическим ансамблем песни и пляски Российской Армии им. А.В. Александрова. На фестивале выступят ведущих артистов театра, кино, оперы и оперетты. Ряд концертов фестиваля пройдет в Тамбове, а заключительный состоится в тамбовской деревне Малиновка.



Жердевка в сентябре примет Пернатую выставку, на которой будут представлены самые разные породы голубей, например, драконы и венгерские великаны. Профессионалы же поделятся опытом селекционной работы и племенным материалом. Гости смогут насладиться полетом птиц и понаблюдать за их «танцами». Понравившегося голубя можно будет купить.



Как и в прошлые годы, в событийный календарь войдут Международная Покровская ярмарка, Международный фестиваль духовой музыки им. Агапкина и Шатрова, фестиваль «Песни над Цной», Международный музыкальный фестиваль им. С.В. Рахманинова, театральный фестиваль им. Р.Х. Рыбакова,



Ознакомиться со всеми событиями можно на сайте - http://turtmb.ru.



Снимок автора Уже сейчас жители Тамбовской области могут узнать о грядущих мероприятиях наступившего года. В свет вышел календарь событий Тамбовской области-2017. В нем описаны около 50 различных фестивалей, культурных акций, праздников и других интересных мероприятий, которые ожидают тамбовчан в этом году.В календаре указаны даты проведения, места, время и другая информация о знаковых мероприятиях.События в календаре разноплановые. В их числе известные фестивали, необычные акции, праздники, спортивные мероприятия. Многие из них пройдут впервые.Например, в календарь включено уникальное природное явление - цветение пролески сибирской в усадьбе Загряжских-Строгановых в Знаменке. Каждый год в апреле усадьба в цветах. В одно время здесь распускаются миллионы колокольчиков, устилая территорию синим густым ковром.Впервые в этом году состоится фестиваль Яйца, сообщает обладминистрация. Гастрономический праздник, главными символами которого станут яйцо и курица, состоится в мае в Сампурском районе. Основным ингредиентом блюд праздника будет яйцо. Участников ждут мастер-классы и необычные конкурсы. Так, можно будет посоревноваться в ловле курицы на время, принять участие в чемпионате по метанию яиц, яичном боулинге. Среди маленьких гостей будет проведен конкурс на звание мистера и миссис «Цыпа».Новое мероприятие в календаре тамбовских событий - Всероссийский фестиваль музыкальной комедии «Свадьба в Малиновке», посвященный 80-летию создания оперетты. Проект разработан совместно с Академическим ансамблем песни и пляски Российской Армии им. А.В. Александрова. На фестивале выступят ведущих артистов театра, кино, оперы и оперетты. Ряд концертов фестиваля пройдет в Тамбове, а заключительный состоится в тамбовской деревне Малиновка.Жердевка в сентябре примет Пернатую выставку, на которой будут представлены самые разные породы голубей, например, драконы и венгерские великаны. Профессионалы же поделятся опытом селекционной работы и племенным материалом. Гости смогут насладиться полетом птиц и понаблюдать за их «танцами». Понравившегося голубя можно будет купить.Как и в прошлые годы, в событийный календарь войдут Международная Покровская ярмарка, Международный фестиваль духовой музыки им. Агапкина и Шатрова, фестиваль «Песни над Цной», Международный музыкальный фестиваль им. С.В. Рахманинова, театральный фестиваль им. Р.Х. Рыбакова, рок-фестиваль «Чернозем» и другие.Ознакомиться со всеми событиями можно на сайте - http://turtmb.ru.



