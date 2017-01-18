В Тамбовской области не будут вводить карантин для школьников Комментариев: 0

Планов по введению карантина для школьников в Тамбовской области сейчас нет. В целом по Тамбову суммарно число заболевших и отсутствующих по причине респираторно-вирусных инфекций в образовательных учреждениях составляет около 10%, сообщила в интервью



Тем не менее в отдельных классах некоторых школ занятия не проводятся. В настоящее время в Тамбовской области занятия приостановлены в 69 классах 16 школ, среди них 36 классов 9 школ Тамбова. Решение о приостановке занятий принимает руководство образовательного учреждения после консультаций с Роспотребнадзором, если в классах отсутствуют более 20% школьников.



Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Тамбовской области напряженная. За неделю с 9 по 15 января 2017 года в Тамбовской области обратились за медицинской помощью с признаками ОРВИ и гриппа 7800 человек, показатель заболеваемости составил 71,8 на 10 тыс. населения, что в 1,5 раза выше показателя прошлой недели. Пороговые показатели превышены. Среди заболевших преобладают дети, обусловившие 64 % всех случаев заболевания. Планов по введению карантина для школьников в Тамбовской области сейчас нет. В целом по Тамбову суммарно число заболевших и отсутствующих по причине респираторно-вирусных инфекций в образовательных учреждениях составляет около 10%, сообщила в интервью ИА «Тамбов-информ» заместитель руководителя управления регионального Роспотребнадзора Галина Толстова.Тем не менее в отдельных классах некоторых школ занятия не проводятся. В настоящее время в Тамбовской области занятия приостановлены в 69 классах 16 школ, среди них 36 классов 9 школ Тамбова. Решение о приостановке занятий принимает руководство образовательного учреждения после консультаций с Роспотребнадзором, если в классах отсутствуют более 20% школьников.Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Тамбовской области напряженная. За неделю с 9 по 15 января 2017 года в Тамбовской области обратились за медицинской помощью с признаками ОРВИ и гриппа 7800 человек, показатель заболеваемости составил 71,8 на 10 тыс. населения, что в 1,5 раза выше показателя прошлой недели. Пороговые показатели превышены. Среди заболевших преобладают дети, обусловившие 64 % всех случаев заболевания.



