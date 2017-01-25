Карантин в школах Тамбова Комментариев: 0



Данные меры принимаются в соответствии с рекомендацией Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области и в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия среди учащихся. Образовательная деятельность приостановлена с 25.01.2017 сроком на 10 календарных дней.



Как сообщает Роспотребнадзор, за неделю с 16 по 22 января 2017 года в Тамбовской области обратились за медицинской помощью с признаками ОРВИ и гриппа 6876 человек, показатель заболеваемости составил 63,3 на 10 тыс. населения, что на 11,8% ниже показателя прошлой недели. Пороговые показатели превышены по совокупному населению и трем возрастным категориям (3-6 лет, 7-14 лет и взрослые). Среди заболевших преобладают дети, обусловившие 66% всех случаев заболевания. В муниципальных общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного образования города Тамбова с 25 января временно остановлена образовательная деятельность из-за высокой заболеваемости ОРВИ.Данные меры принимаются в соответствии с рекомендацией Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области и в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия среди учащихся. Образовательная деятельность приостановлена с 25.01.2017 сроком на 10 календарных дней.Как сообщает Роспотребнадзор, за неделю с 16 по 22 января 2017 года в Тамбовской области обратились за медицинской помощью с признаками ОРВИ и гриппа 6876 человек, показатель заболеваемости составил 63,3 на 10 тыс. населения, что на 11,8% ниже показателя прошлой недели. Пороговые показатели превышены по совокупному населению и трем возрастным категориям (3-6 лет, 7-14 лет и взрослые). Среди заболевших преобладают дети, обусловившие 66% всех случаев заболевания.



