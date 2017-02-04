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Тамбовский губернатор посетил колонию в поселке Зеленый

Сегодня, 18:12
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Тамбовский губернатор посетил колонию в поселке Зеленый

В Тамбовской области созданы все условия для того, чтобы осужденные могли встать на путь исправления и после освобождения вернуться к нормальной жизни, а производственная база системы ФСИН работала на благо региона. К такому выводу пришел глава администрации Тамбовской области Александр Никитин после посещения исправительной колонии №3, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В настоящее время в колонии производят широкий ассортимент продукции, начиная от одежды и заканчивая предметами мебели и садового дизайна. Ее стоимость ниже сложившихся рыночных цен, на что могли бы обратить внимание муниципалитеты, особенно при проведении работ по благоустройству. А поскольку ИК-3 находится в Рассказовском районе, то ее производственные предприятия дисциплинированно платят налоги в местный бюджет.

Кроме того, Александр Никитин посетил исправительный центр, в котором в ближайшее время будут отбывать наказание осужденные за незначительные преступления. Причем, это новый вид наказания, который не связан с лишением свободы. Осужденные, находясь в центре, смогут свободно передвигаться за его пределами и работать на местных предприятиях. Всего здесь 70 мест - и для мужчин, и для женщин. Губернатор Александр Никитин курирует работу региональной комиссии по помилованию. Поэтому он обратил внимание на бытовые условия, созданные для осужденных, и отметил, что в колонии создано все необходимое, чтобы люди встали на путь исправления.
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