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Следователи проверяют информацию о смерти пенсионерки, к которой отказалась приезжать «скорая»
Сегодня, 14:47
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В Тамбовской области проводится доследственная проверка по факту сообщения в СМИ.
На одном из тамбовских интернет-ресурсов была опубликована новость о том, что в ночь с 5 на 6 февраля 2017 года в Тамбовской областной клинической больнице от инфаркта скончалась 68-летняя женщина. С полудня 4 февраля супруг женщины пытался вызвать медиков, но каждый раз сотрудники «скорой помощи» отказывались выезжать, предлагая подождать до понедельника и вызвать врача на дом. В воскресенье 5 февраля «скорая помощь» все-таки госпитализировала пенсионерку, но было уже поздно. Спасти ее не удалось.
Следственными органами будет дана правовая оценка действиям или бездействию медицинских работников и принято процессуальное решение, сообщили в СУ СКР по Тамбовской области.
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