Тамбовские "пятачки" растут в весе Комментариев: 0 Экспертно-аналитический центр агробизнеса «АБ-центр» опубликовал обзор рынка свинины за 2016 год. По итогам прошлого года Тамбовская область стала одним из главных производителей свинины в стране. В двадцатке российских регионов с самыми высокими объемами производства область заняла третье место, сообщает пресс-служба обладминистрации.



По данным аналитического центра, в 2016 году в Тамбовской области произвели 156,8 тысячи тонн свинины в убойном весе (201,1 тысячи тонн в живом). Доля региона в общероссийском объеме производства - 4,6%. Для сравнения, в 2015 году в области произвели 147,4 тысячи тонн свинины.



Также Тамбовская область входит в тройку лидеров по поголовью свиней. На 1 января 2017 года - 990,8 тысячи голов, что на 9,1% или на 82,9 тысячи голов превышает показатели на аналогичную дату 2016 года. Доля области в общероссийском поголовье составила 4,5%.



В конце прошлого года в рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень», глава администрации Тамбовской области Александр Никитин и генеральный директор ООО «Вердазернопродукт» Артем Гнипов подписали соглашение о строительстве на территории Тамбовской области свинокомплекса. С выходом предприятия на полную мощность, производство свинины в Тамбовской области планируется увеличить на 12 тысяч тонн в год. Экспертно-аналитический центр агробизнеса «АБ-центр» опубликовал обзор рынка свинины за 2016 год. По итогам прошлого года Тамбовская область стала одним из главных производителей свинины в стране. В двадцатке российских регионов с самыми высокими объемами производства область заняла третье место, сообщает пресс-служба обладминистрации.По данным аналитического центра, в 2016 году в Тамбовской области произвели 156,8 тысячи тонн свинины в убойном весе (201,1 тысячи тонн в живом). Доля региона в общероссийском объеме производства - 4,6%. Для сравнения, в 2015 году в области произвели 147,4 тысячи тонн свинины.Также Тамбовская область входит в тройку лидеров по поголовью свиней. На 1 января 2017 года - 990,8 тысячи голов, что на 9,1% или на 82,9 тысячи голов превышает показатели на аналогичную дату 2016 года. Доля области в общероссийском поголовье составила 4,5%.В конце прошлого года в рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень», глава администрации Тамбовской области Александр Никитин и генеральный директор ООО «Вердазернопродукт» Артем Гнипов подписали соглашение о строительстве на территории Тамбовской области свинокомплекса. С выходом предприятия на полную мощность, производство свинины в Тамбовской области планируется увеличить на 12 тысяч тонн в год.



