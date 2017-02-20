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Качество жизни в Тамбовской области оставляет желать лучшего
Вчера, 15:20
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Тамбовская область снизила свои позиции в рейтинге регионов по качеству жизни. По итогам 2016 года наш регион занял 33 место, опустившись на 5 позиций по сравнению с 2015 годом. Аналитический материал подготовили эксперты РИА "Рейтинг". Москва заняла первое место, Санкт-Петербург - второе, Московская область - третье. Ниже всего качество жизни в Туве, Ингушетии и Калмыкии.
Все соседи Тамбовской области в рейтинге находятся выше. В первую десятку вошли Воронежская, Белгородская и Липецкая области. Во второй десятке рейтинга оказались Пензенская и Рязанская области. Саратовская область заняла 30 место.
Источником информации для сравнения регионов России стали данные Центробанка, Минфина, Росстата, Минздрава и других открытых баз данных.
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