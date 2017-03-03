Новым главой Тамбова стал историк Комментариев: 0



Вопрос об избрании Главы города стал основным в повестке дня. Первый заместитель главы администрации Тамбовской области Олег Иванов, возглавлявший конкурсную комиссию, рассказал депутатам, как проходил конкурс, и сообщил, что по его итогам комиссия рекомендует Тамбовской городской Думе рассмотреть две кандидатуры на должность Главы города Тамбова: Ивана Иванова и Сергея Чеботарева. Оба кандидата тезисно представили свои программы.



Обращаясь к претендентам, руководитель фракции Партии «Единая Россия» в Тамбовской городской Думе Галина Холодович озвучила решение депутатов-единороссов голосовать консолидированно. В наказе фракции будущему Главе города выделены 3 ключевых направления, над которыми предстоит активно трудиться в ближайшем будущем. Это работа с бюджетом города, увеличение собственных доходов города, уменьшение муниципального долга, повышение эффективности бюджетных расходов; реформирование территориального общественного самоуправления; повышение качества жизни тамбовчан, решение проблем сферы ЖКХ, градостроительства и благоустройства.



Депутаты городской Думы большинством голосов поддержали кандидатуру Сергея Чеботарева. В ходе заседания также принято решение о прекращении полномочий временно исполняющего обязанности Главы города Тамбова Дмитрия Алехина.



В тот же день Сергей Чеботарев вступил в должность. Символ городской власти – знак Главы города Тамбова ему торжественно вручил председатель Тамбовской городской Думы Виктор Путинцев. «Тот путь, который вам предстоит, непростой, - отметил Виктор Вячеславович, обращаясь к Сергею Чеботареву. – В одиночку пройти его будет просто невозможно. Только при поддержке Тамбовской городской Думы вы преодолеете все преграды. В сентябре 2016 года одержали важную победу на выборах, прошли более 800 дворов областного центра, мы провели десятки встреч, собрали сотни наказов жителей. Если мы и дальше будем работать вместе, то дойдем до каждого двора, до каждой квартиры. Так мы поймем, в чем именно состоят проблемы горожан, и как их можно решить. Мы сумеем настроить работу города как живого, здорового организма». Новым главой Тамбова избран Сергей Чеботарев, ранее занимавший должность вице-губернатора Тамбовской области. Такое решение 6 марта приняли депутаты Тамбовской городской Думы в ходе 24-го внеочередного заседания, сообщает городская Дума.Вопрос об избрании Главы города стал основным в повестке дня. Первый заместитель главы администрации Тамбовской области Олег Иванов, возглавлявший конкурсную комиссию, рассказал депутатам, как проходил конкурс, и сообщил, что по его итогам комиссия рекомендует Тамбовской городской Думе рассмотреть две кандидатуры на должность Главы города Тамбова: Ивана Иванова и Сергея Чеботарева. Оба кандидата тезисно представили свои программы.Обращаясь к претендентам, руководитель фракции Партии «Единая Россия» в Тамбовской городской Думе Галина Холодович озвучила решение депутатов-единороссов голосовать консолидированно. В наказе фракции будущему Главе города выделены 3 ключевых направления, над которыми предстоит активно трудиться в ближайшем будущем. Это работа с бюджетом города, увеличение собственных доходов города, уменьшение муниципального долга, повышение эффективности бюджетных расходов; реформирование территориального общественного самоуправления; повышение качества жизни тамбовчан, решение проблем сферы ЖКХ, градостроительства и благоустройства.Депутаты городской Думы большинством голосов поддержали кандидатуру Сергея Чеботарева. В ходе заседания также принято решение о прекращении полномочий временно исполняющего обязанности Главы города Тамбова Дмитрия Алехина.В тот же день Сергей Чеботарев вступил в должность. Символ городской власти – знак Главы города Тамбова ему торжественно вручил председатель Тамбовской городской Думы Виктор Путинцев. «Тот путь, который вам предстоит, непростой, - отметил Виктор Вячеславович, обращаясь к Сергею Чеботареву. – В одиночку пройти его будет просто невозможно. Только при поддержке Тамбовской городской Думы вы преодолеете все преграды. В сентябре 2016 года одержали важную победу на выборах, прошли более 800 дворов областного центра, мы провели десятки встреч, собрали сотни наказов жителей. Если мы и дальше будем работать вместе, то дойдем до каждого двора, до каждой квартиры. Так мы поймем, в чем именно состоят проблемы горожан, и как их можно решить. Мы сумеем настроить работу города как живого, здорового организма».



