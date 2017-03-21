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Мичуринский «Милорем» загрузили работой

Сегодня, 10:07
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Мичуринский «Милорем» загрузили работойПри содействии главы администрации области Александра Никитина Мичуринский локомотиворемонтный завод «Милорем» обеспечен заказами до конца года. Производственная программа «Милорема» на 2017 год позволяла загрузить предприятие лишь на первый квартал. И если бы не своевременная поддержка со стороны губернатора, судьба завода и 1700 работников оказалась бы непредсказуемой.

По итогам обращения главы региона А.В. Никитина к президенту ОАО «Российские железные дороги» О.В. Белозерову решен вопрос о дополнительной загрузке предприятия. Часть заказов по ремонту подвижного состава получена локомотиворемонтным заводом от Республики Крым. Напомним, соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с Крымом было подписано на недавнем Сочинском форуме.

В результате договоренности на высшем уровне обеспечена бесперебойная работа до конца года, занятость всего персонала и стабильное финансово-экономическое состояние предприятия. «Милорем» уже не раз переживал кризис, в том числе в последние годы. Так, в 2016 году, когда он праздновал 150-летие, Александр Никитин также решал вопрос с президентом РЖД Олегом Белозеровым об увеличении объемов ремонта тепловозов.

- Администрация Тамбовской области заинтересована в сохранении социальной стабильности на заводе и в городе Мичуринске в целом, - считает Александр Никитин. - Мы вместе с управлением по развитию промышленности и предпринимательства области, дирекцией завода работаем над тем, чтобы старейшее предприятие области имело хорошие резервы для своего развития и роста.

В настоящее время «Милорем» выполняет полный цикл производственных работ по ремонту и модернизации тепловозов нескольких серий. Инженерной группой создана технология капитального ремонта локомотивов, позволяющая продлить срок их службы. Завод уже не первый год работает в направлении импортозамещения. Он является основным предприятием в России по капитальному ремонту и восстановлению чешского маневрового тепловоза серии ЧМЭ-3. Освоено производство более 1200 единиц запасных частей для ремонта. В меняющихся экономических условиях предприятие ведет работу по освоению новых производств.
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