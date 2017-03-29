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По факту смерти пенсионерки, к которой сутки не приезжала «скорая», возбудили уголовное дело
Вчера, 15:37
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В областном центре заведено уголовное дело по факту неоказания помощи больному. По версии следствия, медики отказались приезжать к пенсионерке, которая в итоге скончалась.
Днем 4 февраля у 68-летней женщины повысилось кровяное давление, и появились боли в области сердца. Ее муж позвонил в «скорую». Мужчина описал симптомы и отметил, что ранее супруга перенесла инфаркт. Но медики проигнорировали обращение. Так продолжалось несколько раз. Мужчина вновь и вновь звонил в «скорую», но все было безрезультатно. Как сообщили в СУ СКР по Тамбовской области, только утром следующего дня женщину госпитализировали в отделение неотложной кардиологии областной клинической больницы, где вечером она скончалась от повторного инфаркта.
В ходе расследования действиям медицинских работников будет дана соответствующая правовая оценка.
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