Тамбовский губернатор размышляет как решить проблему оттока населения Комментариев: 0



"У нас есть проект, мы его заложили в стратегию социально-экономического развития Тамбовской области, он называется "Тамбовские семейные усадьбы". Мы сегодня сталкиваемся с проблемой миграционного оттока, но в 2017 году в связи с большой потребностью в рабочей силе в агропромышленном комплексе, мы впервые сможем этот миграционный поток "обнулить", - сказал Никитин, добавив, что в рамках этого проекта власти предоставят от 40 соток до 1 гектара земли.



По его словам, общероссийская тенденция снижения занятых в сельскохозяйственном производстве напрямую касается Тамбовской области, которая традиционно является сельскохозяйственным регионом. Поэтому власти считают необходимым поддерживать не только крупных сельхозпроизводителей (инвестиционный пакет в этой сфере составляет 75 млрд рублей), но и малые формы хозяйствования.



Снижение численности сельского населения в Тамбовской области началось ещё в советские времена, но в постперестроечные годы этот процесс принял характер стихийного бедствия. За 15 лет губернаторства Олега Бетина население Тамбовской области снизилось на 168 тысяч человек. За два губернаторских года Александра Никитина Тамбовщина потеряла 20 тысяч человек. Это больше чем всё население Инжавинского района, где проживает 19,9 тысяч человек. Кстати, численность населения на малой родине Александра Никитина в Мичуринске за два года снизилась с 95,9 тысяч человек в 2015 году - до 93,7 тысяч в 2017 году.



Вряд ли кто-то сможет сказать, что демографическая политика в Тамбовской области ведется профессионально. Да и ведется ли она вообще? Тамбовскую область завели в "демографическое пике", откуда очень тяжело выбраться. Есть ли в команде губернатора люди, способные предложить план спасения региона? Люди, которые уехали из села уже не вернуться обратно. Очень скоро будет некому дарить гектары земли.



Кроме того, остается сожалеть об упущенных возможностях по снижению младенческой смертности. Напомним, что министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова 15 мая назвала Тамбовскую область в числе регионов, где были нарушены сроки сдачи перинатальных центров, сообщает ТАСС. Об этом заявила журналистам Вероника Скворцова по итогам совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева по вопросу строительства этих центров. Министр напомнила, что, согласно правительственной программе, планируется ввести в эксплуатацию 32 перинатальных центра в 30 регионах России. При этом на сегодня построены и работают только 13 центров, остальные должны быть введены в эксплуатацию до конца года.



Решение о строительстве в Тамбове на улице Рылеева перинатального центра было принято в далеком 2013 году, соответствующее распоряжение о выделении более 2 млрд рублей на строительство подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Центр собирались сдать в 2016 году на площадке детской областной больницы на улице Рылеева. Ввод в эксплуатацию перинатального центра должен был позволить снизить показатели младенческой смертности. Тамбовская область намерена добиться снижения оттока населения из региона за счет поддержки малых форм сельскохозяйственных производств, в настоящее время в регионе реализуется проект, условиями которого предусмотрено предоставление до 1 гектара земли для желающих организовать собственное аграрное хозяйство. Об этом сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2017) глава администрации региона Александр Никитин, сообщает ТАСС "У нас есть проект, мы его заложили в стратегию социально-экономического развития Тамбовской области, он называется "Тамбовские семейные усадьбы". Мы сегодня сталкиваемся с проблемой миграционного оттока, но в 2017 году в связи с большой потребностью в рабочей силе в агропромышленном комплексе, мы впервые сможем этот миграционный поток "обнулить", - сказал Никитин, добавив, что в рамках этого проекта власти предоставят от 40 соток до 1 гектара земли.По его словам, общероссийская тенденция снижения занятых в сельскохозяйственном производстве напрямую касается Тамбовской области, которая традиционно является сельскохозяйственным регионом. Поэтому власти считают необходимым поддерживать не только крупных сельхозпроизводителей (инвестиционный пакет в этой сфере составляет 75 млрд рублей), но и малые формы хозяйствования.Снижение численности сельского населения в Тамбовской области началось ещё в советские времена, но в постперестроечные годы этот процесс принял характер стихийного бедствия. За 15 лет губернаторства Олега Бетина население Тамбовской области снизилось на 168 тысяч человек. За два губернаторских года Александра Никитина Тамбовщина потеряла 20 тысяч человек. Это больше чем всё население Инжавинского района, где проживает 19,9 тысяч человек. Кстати, численность населения на малой родине Александра Никитина в Мичуринске за два года снизилась с 95,9 тысяч человек в 2015 году - до 93,7 тысяч в 2017 году.Вряд ли кто-то сможет сказать, что демографическая политика в Тамбовской области ведется профессионально. Да и ведется ли она вообще? Тамбовскую область завели в "демографическое пике", откуда очень тяжело выбраться. Есть ли в команде губернатора люди, способные предложить план спасения региона? Люди, которые уехали из села уже не вернуться обратно. Очень скоро будет некому дарить гектары земли.Кроме того, остается сожалеть об упущенных возможностях по снижению младенческой смертности. Напомним, что министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова 15 мая назвала Тамбовскую область в числе регионов, где были нарушены сроки сдачи перинатальных центров, сообщает ТАСС. Об этом заявила журналистам Вероника Скворцова по итогам совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева по вопросу строительства этих центров. Министр напомнила, что, согласно правительственной программе, планируется ввести в эксплуатацию 32 перинатальных центра в 30 регионах России. При этом на сегодня построены и работают только 13 центров, остальные должны быть введены в эксплуатацию до конца года.Решение о строительстве в Тамбове на улице Рылеева перинатального центра было принято в далеком 2013 году, соответствующее распоряжение о выделении более 2 млрд рублей на строительство подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Центр собирались сдать в 2016 году на площадке детской областной больницы на улице Рылеева. Ввод в эксплуатацию перинатального центра должен был позволить снизить показатели младенческой смертности.



