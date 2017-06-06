Когда тамбовский аэропорт получит статус международного? Комментариев: 0

Аэропорт "Тамбов" в 2018-2019 году ждет масштабная реконструкция, сообщил губернатор Тамбовской области Александр Никитин на Петербургском экономическом форуме. Стоимость модернизации составит 2,4 миллиарда рублей.



Сейчас в тамбовском аэропорту идет подготовка к реконструкции взлетно-посадочной полосы стоимостью в 90 миллионов рублей. Частично эти работы профинансируют из федерального бюджета. Также заложили в бюджет средства на разработку в этом и следующем году проектно-сметной документации для будущей глобальной реконструкции. Реконструкция коснется аэровокзала, взлетно-посадочной полосы, рулежных механизмов и приспособлений, которые требуют замены. Самолеты в этом году стали совершать вылеты в Санкт-Петербург и Сочи.



Александр Никитин отметил, что после проведения реконструкции Тамбов может стать хорошей платформой для всех пассажирских перелетов. Нынешняя полоса способна принимать самолеты массой до 64 тонн, что соответствует пассажирскому самолету в 50-70 мест. После реконструкции в Тамбове смогут приземляться самолеты на 150 пассажиров.



Реконструкция аэропорта отроет возможности и для международных авиарейсов. В перспективе в Тамбове можно будет построить международный терминал. В Липецке, Воронеже, Пензе и Саратове аэропорты давно имеют статус международных. Жителям этих регионов не нужно совершать утомительные поездки до московских аэропортов, чтобы вылететь за рубеж. Кроме того, международный терминал будет способствовать привлечению зарубежный инвестиций. Аэропорт "Тамбов" в 2018-2019 году ждет масштабная реконструкция, сообщил губернатор Тамбовской области Александр Никитин на Петербургском экономическом форуме. Стоимость модернизации составит 2,4 миллиарда рублей.Сейчас в тамбовском аэропорту идет подготовка к реконструкции взлетно-посадочной полосы стоимостью в 90 миллионов рублей. Частично эти работы профинансируют из федерального бюджета. Также заложили в бюджет средства на разработку в этом и следующем году проектно-сметной документации для будущей глобальной реконструкции. Реконструкция коснется аэровокзала, взлетно-посадочной полосы, рулежных механизмов и приспособлений, которые требуют замены. Самолеты в этом году стали совершать вылеты в Санкт-Петербург и Сочи.Александр Никитин отметил, что после проведения реконструкции Тамбов может стать хорошей платформой для всех пассажирских перелетов. Нынешняя полоса способна принимать самолеты массой до 64 тонн, что соответствует пассажирскому самолету в 50-70 мест. После реконструкции в Тамбове смогут приземляться самолеты на 150 пассажиров.Реконструкция аэропорта отроет возможности и для международных авиарейсов. В перспективе в Тамбове можно будет построить международный терминал. В Липецке, Воронеже, Пензе и Саратове аэропорты давно имеют статус международных. Жителям этих регионов не нужно совершать утомительные поездки до московских аэропортов, чтобы вылететь за рубеж. Кроме того, международный терминал будет способствовать привлечению зарубежный инвестиций.



