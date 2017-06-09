О мероприятиях на День России Комментариев: 0



Праздник пройдет буквально по всем уголкам региона. Уже 9 июня в Кирсанове, например, состоится викторина «Наш дом – Россия», а в Котовске – квест для школьников «Геральдика Тамбовской области и города Котовска» и познавательная программа «С малой Родины моей начинается Россия!».



В Мичуринске 10 июня на площади Славы выступит образцово-показательный оркестр внутренних войск МВД Республики Беларусь, в Петровском районе состоится праздничная программа «Наш край Тамбовский, ты часть страны великой», а в поселке Комсомолец Тамбовского района пройдет концерт «Мы славим тебя, русская земля…».



11 июня в Пичаевском районе пройдут соревнования по программе сельских спортивных игр, в Сампурском районе состоится концерт «Моя страна – мое богатство!», а в селе Шапкино Мучкапского района - межрегиональный конно-спортивный праздник.



Основные праздничные мероприятия пройдут 12 июня, в День России, который по традиции совпадает и с праздником областного центра, Днем города.



В Тамбове праздник начнется в 10.00 в сквере у Доски Почета города Тамбова торжественной церемонией поднятия флагов, чествованием горожан, чьи имена занесены на городскую Доску Почета. В церемонии примет участие глава администрации области Александр Никитин.



В 11.00 в музейно-выставочный центре Тамбовской области губернатор Александр Никитин в торжественной обстановке вручит юным тамбовчанам их первые паспорта граждан Российской Федерации.



Праздник продолжится концертами в рамках VI Международного фестиваля духовых оркестров имени В.И.Агапкина и И.А.Шатрова, посвященного памяти В.М.Халилова, сразу на трех площадках: в городском парке культуры и отдыха, в сквере им. Е.Боратынского и на Динамо, в сквере у здания ТГУ им. Г.Р.Державина. Марш-парад духовых оркестров пройдет по центральным улицам города и завершится в 19.00 гала-концертом на площади Музыки.



В течение дня на многочисленных площадках областного центра пройдут фестиваль творчества «Город в сердце России», фестиваль детского рисунка «Нарисуй город счастья», выставка техники МСЧ и военной техники, ретро-автомобилей, соревнование робототехники, выставка-продажа изделий тамбовских ремесленников и многое другое.



Завершится праздник поздно вечером эстрадным концертом, на котором жителей области поздравит губернатор Александр Никитин, и праздничным салютом. ных празднованию Дня России, которые ждут жителей области в предстоящие выходные.Праздник пройдет буквально по всем уголкам региона. Уже 9 июня в Кирсанове, например, состоится викторина «Наш дом – Россия», а в Котовске – квест для школьников «Геральдика Тамбовской области и города Котовска» и познавательная программа «С малой Родины моей начинается Россия!».В Мичуринске 10 июня на площади Славы выступит образцово-показательный оркестр внутренних войск МВД Республики Беларусь, в Петровском районе состоится праздничная программа «Наш край Тамбовский, ты часть страны великой», а в поселке Комсомолец Тамбовского района пройдет концерт «Мы славим тебя, русская земля…».11 июня в Пичаевском районе пройдут соревнования по программе сельских спортивных игр, в Сампурском районе состоится концерт «Моя страна – мое богатство!», а в селе Шапкино Мучкапского района - межрегиональный конно-спортивный праздник.Основные праздничные мероприятия пройдут 12 июня, в День России, который по традиции совпадает и с праздником областного центра, Днем города.В Тамбове праздник начнется в 10.00 в сквере у Доски Почета города Тамбова торжественной церемонией поднятия флагов, чествованием горожан, чьи имена занесены на городскую Доску Почета. В церемонии примет участие глава администрации области Александр Никитин.В 11.00 в музейно-выставочный центре Тамбовской области губернатор Александр Никитин в торжественной обстановке вручит юным тамбовчанам их первые паспорта граждан Российской Федерации.Праздник продолжится концертами в рамках VI Международного фестиваля духовых оркестров имени В.И.Агапкина и И.А.Шатрова, посвященного памяти В.М.Халилова, сразу на трех площадках: в городском парке культуры и отдыха, в сквере им. Е.Боратынского и на Динамо, в сквере у здания ТГУ им. Г.Р.Державина. Марш-парад духовых оркестров пройдет по центральным улицам города и завершится в 19.00 гала-концертом на площади Музыки.В течение дня на многочисленных площадках областного центра пройдут фестиваль творчества «Город в сердце России», фестиваль детского рисунка «Нарисуй город счастья», выставка техники МСЧ и военной техники, ретро-автомобилей, соревнование робототехники, выставка-продажа изделий тамбовских ремесленников и многое другое.Завершится праздник поздно вечером эстрадным концертом, на котором жителей области поздравит губернатор Александр Никитин, и праздничным салютом.



