Тамбовская область принимает участие в Российско-Китайском ЕХРО Комментариев: 0

Делегация Тамбовской области во главе с заместителем главы администрации области Сергеем Ивановым примет участие в IV Российско-Китайском ЕХРО, которое пройдет 15-19 июня в Харбине.



Товарооборот Тамбовской области и КНР составлял по итогам 2016 года 15,2 млн долларов США (5,6% от всего товарооборота Тамбовской области). Потенциал для развития двусторонних отношений очень большой. Для нашего региона Российско-Китайское ЕХРО станет первой значительной возможностью заявить о себе китайским инвесторам и бизнес-сообществу. Для демонстрации своего экономического и инвестиционного потенциала будет организована выставочная экспозиция. В составе экспозиции Тамбовской области на выставке будет представлена продукция кирсановского маслозавода «Кристалл», входящего в ГК «АСБ».



В программе визита делегации Тамбовской области: встреча с высшим руководством провинции Хэйлунцзян, презентация инвестиционного потенциала Тамбовской области в Департаменте коммерции провинции Хэйлунцзян и в рамках презентационной площадки инвестиционных проектов «Евразийский мост», презентация региональных бизнес-проектов и встречи с потенциальными китайскими инвесторами, участие в круглых столах и форумах. Заместитель главы администрации области С.В.Иванов выступит на российско-китайском агрофоруме.



Как не раз отмечал глава администрации области Александр Никитин, учиться надо у лучших. Китайская экономика демонстрирует рост даже во времена кризисов, таким образом подтверждая смысл одного из иероглифов: кризис — это не только опасный период, но и время новых возможностей.



Российско-Китайском ЕХРО проходит ежегодно, поочередно в России и Китае. Экспозиция выставки призвана продемонстрировать новейшие производственно-технические разработки промышленных компаний и институтов России и Китая, актуальные российско-китайские проекты, презентации торгово-экономического и инвестиционного потенциала регионов двух стран.



В этом году принимающей стороной является китайская провинция Хэйлунцзян, граничащая с российским Дальним Востоком и Сибирью, ключевой контрагент в российско-китайской торговле. Используя свое уникальное географическое положение, провинция Хэйлунцзян уже 25 лет развивает с сопредельными районами России приграничное и межрегиональное торгово-экономическое сотрудничество. Когда в КНР начали проводить реформы, эта провинция приступила к организации внешней торговли, что стало одним из стимулов развития ее национальной экономики и социальной сферы.



Но самое главное, эта провинция – основной источник китайских инвестиций в Россию. Только за 2013 г. органы власти провинции Хэйлунцзян зафиксировали вложение инвестиционных средств в Россию на сумму 949 млн долл. Хэйлунцзянские компании вкладывают в Россию почти столько же средств, сколько в РФ регистрируется всех китайских инвестиций.



По свидетельству правительственных органов и прессы, основной формой проникновения хэйлунцзянского капитала в Россию являлись промышленные, сельскохозяйственные и высокотехнологические зоны и парки. К середине 2013 г. было создано 15 таких парков: семь в Приморском и два в Забайкальском краях, три в Еврейской автономной области, по одному во Владимирской, Челябинской областях и Татарстане. В них работало 68 компаний с фактически вложенными средствами на сумму 1,1 млрд долл.



Особенно преуспели хэйлунцзянские компании в сфере земледелия. К концу 2012 г. они арендовали 426 тыс. га посевных площадей в России, в основном в приграничных регионах.

Делегация Тамбовской области во главе с заместителем главы администрации области Сергеем Ивановым примет участие в IV Российско-Китайском ЕХРО, которое пройдет 15-19 июня в Харбине.Товарооборот Тамбовской области и КНР составлял по итогам 2016 года 15,2 млн долларов США (5,6% от всего товарооборота Тамбовской области). Потенциал для развития двусторонних отношений очень большой. Для нашего региона Российско-Китайское ЕХРО станет первой значительной возможностью заявить о себе китайским инвесторам и бизнес-сообществу. Для демонстрации своего экономического и инвестиционного потенциала будет организована выставочная экспозиция. В составе экспозиции Тамбовской области на выставке будет представлена продукция кирсановского маслозавода «Кристалл», входящего в ГК «АСБ».В программе визита делегации Тамбовской области: встреча с высшим руководством провинции Хэйлунцзян, презентация инвестиционного потенциала Тамбовской области в Департаменте коммерции провинции Хэйлунцзян и в рамках презентационной площадки инвестиционных проектов «Евразийский мост», презентация региональных бизнес-проектов и встречи с потенциальными китайскими инвесторами, участие в круглых столах и форумах. Заместитель главы администрации области С.В.Иванов выступит на российско-китайском агрофоруме.Как не раз отмечал глава администрации области Александр Никитин, учиться надо у лучших. Китайская экономика демонстрирует рост даже во времена кризисов, таким образом подтверждая смысл одного из иероглифов: кризис — это не только опасный период, но и время новых возможностей.Российско-Китайском ЕХРО проходит ежегодно, поочередно в России и Китае. Экспозиция выставки призвана продемонстрировать новейшие производственно-технические разработки промышленных компаний и институтов России и Китая, актуальные российско-китайские проекты, презентации торгово-экономического и инвестиционного потенциала регионов двух стран.В этом году принимающей стороной является китайская провинция Хэйлунцзян, граничащая с российским Дальним Востоком и Сибирью, ключевой контрагент в российско-китайской торговле. Используя свое уникальное географическое положение, провинция Хэйлунцзян уже 25 лет развивает с сопредельными районами России приграничное и межрегиональное торгово-экономическое сотрудничество. Когда в КНР начали проводить реформы, эта провинция приступила к организации внешней торговли, что стало одним из стимулов развития ее национальной экономики и социальной сферы.Но самое главное, эта провинция – основной источник китайских инвестиций в Россию. Только за 2013 г. органы власти провинции Хэйлунцзян зафиксировали вложение инвестиционных средств в Россию на сумму 949 млн долл. Хэйлунцзянские компании вкладывают в Россию почти столько же средств, сколько в РФ регистрируется всех китайских инвестиций.По свидетельству правительственных органов и прессы, основной формой проникновения хэйлунцзянского капитала в Россию являлись промышленные, сельскохозяйственные и высокотехнологические зоны и парки. К середине 2013 г. было создано 15 таких парков: семь в Приморском и два в Забайкальском краях, три в Еврейской автономной области, по одному во Владимирской, Челябинской областях и Татарстане. В них работало 68 компаний с фактически вложенными средствами на сумму 1,1 млрд долл.Особенно преуспели хэйлунцзянские компании в сфере земледелия. К концу 2012 г. они арендовали 426 тыс. га посевных площадей в России, в основном в приграничных регионах.



