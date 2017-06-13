Регистрация Войти
Вход на сайт
Если хочешь быть счастливым, будь им.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Тамбовская область принимает участие в Российско-Китайском ЕХРО

О мероприятиях на День России

Когда тамбовский аэропорт получит статус международного?

Тамбовский губернатор размышляет как решить проблему оттока населения

Grupo Fuertes и ГК "Черкизово" инвестировали в "Тамбовскую индейку" 130 миллионов евро

Праздник последнего звонка в тамбовских школах

Тамбовщина опустилась в рейтинге качества жизни

В Тамбовской области сорваны сроки сдачи перинатального центра

В Тамбовской области засеяно около одного миллиона гектаров полей

Тамбовские ветераны-афганцы снова под угрозой

По факту смерти пенсионерки, к которой сутки не приезжала «скорая», возбудили уголовное дело

Мичуринский «Милорем» загрузили работой

» » Тамбовская область принимает участие в Российско-Китайском ЕХРО

Тамбовская область принимает участие в Российско-Китайском ЕХРО

Сегодня, 11:10
Комментариев: 0
Версия для печати
Тамбовская область принимает участие в Российско-Китайском ЕХРО

Делегация Тамбовской области во главе с заместителем главы администрации области Сергеем Ивановым примет участие в IV Российско-Китайском ЕХРО, которое пройдет 15-19 июня в Харбине.

Товарооборот Тамбовской области и КНР составлял по итогам 2016 года 15,2 млн долларов США (5,6% от всего товарооборота Тамбовской области). Потенциал для развития двусторонних отношений очень большой. Для нашего региона Российско-Китайское ЕХРО станет первой значительной возможностью заявить о себе китайским инвесторам и бизнес-сообществу. Для демонстрации своего экономического и инвестиционного потенциала будет организована выставочная экспозиция. В составе экспозиции Тамбовской области на выставке будет представлена продукция кирсановского маслозавода «Кристалл», входящего в ГК «АСБ».

В программе визита делегации Тамбовской области: встреча с высшим руководством провинции Хэйлунцзян, презентация инвестиционного потенциала Тамбовской области в Департаменте коммерции провинции Хэйлунцзян и в рамках презентационной площадки инвестиционных проектов «Евразийский мост», презентация региональных бизнес-проектов и встречи с потенциальными китайскими инвесторами, участие в круглых столах и форумах. Заместитель главы администрации области С.В.Иванов выступит на российско-китайском агрофоруме.

Как не раз отмечал глава администрации области Александр Никитин, учиться надо у лучших. Китайская экономика демонстрирует рост даже во времена кризисов, таким образом подтверждая смысл одного из иероглифов: кризис — это не только опасный период, но и время новых возможностей.

Российско-Китайском ЕХРО проходит ежегодно, поочередно в России и Китае. Экспозиция выставки призвана продемонстрировать новейшие производственно-технические разработки промышленных компаний и институтов России и Китая, актуальные российско-китайские проекты, презентации торгово-экономического и инвестиционного потенциала регионов двух стран.

В этом году принимающей стороной является китайская провинция Хэйлунцзян, граничащая с российским Дальним Востоком и Сибирью, ключевой контрагент в российско-китайской торговле. Используя свое уникальное географическое положение, провинция Хэйлунцзян уже 25 лет развивает с сопредельными районами России приграничное и межрегиональное торгово-экономическое сотрудничество. Когда в КНР начали проводить реформы, эта провинция приступила к организации внешней торговли, что стало одним из стимулов развития ее национальной экономики и социальной сферы.

Но самое главное, эта провинция – основной источник китайских инвестиций в Россию. Только за 2013 г. органы власти провинции Хэйлунцзян зафиксировали вложение инвестиционных средств в Россию на сумму 949 млн долл. Хэйлунцзянские компании вкладывают в Россию почти столько же средств, сколько в РФ регистрируется всех китайских инвестиций.

По свидетельству правительственных органов и прессы, основной формой проникновения хэйлунцзянского капитала в Россию являлись промышленные, сельскохозяйственные и высокотехнологические зоны и парки. К середине 2013 г. было создано 15 таких парков: семь в Приморском и два в Забайкальском краях, три в Еврейской автономной области, по одному во Владимирской, Челябинской областях и Татарстане. В них работало 68 компаний с фактически вложенными средствами на сумму 1,1 млрд долл.

Особенно преуспели хэйлунцзянские компании в сфере земледелия. К концу 2012 г. они арендовали 426 тыс. га посевных площадей в России, в основном в приграничных регионах.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Инвестиционный потенциал Липецкой области представлен в Китае

В Пензе состоялся российско-китайский деловой форум

Липецкая область примет участие в российско-китайской выставке

Китайская делегация посетила Рязань

В Израиль за новыми деловыми контактами

Путин назвал отношения с Китаем стратегическими

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера

Владимира Путина решили спросить, почему воинский мемориал в Ржаксе строят гастарбайтеры

Сегодня, 12:00
0
В поселке Ржакса Тамбовской области силами гастарбайтеров ведется строительство мемориала участникам Великой Отечественной войны. Возмущенные местные жители решили спросить, почему их лишают работы на своей земле в ходе прямой линии 2017 президента Владимира Путина.

Тамбовская область принимает участие в Российско-Китайском ЕХРО

Сегодня, 11:10
0
Делегация Тамбовской области во главе с заместителем главы администрации области Сергеем Ивановым примет участие в IV Российско-Китайском ЕХРО, которое пройдет 15-19 июня в Харбине.

Тамбовские выпускники узнали результаты первых экзаменов

Сегодня, 10:51
0
В регион поступили результаты ЕГЭ, которые тамбовские ребята сдавали в течение первой экзаменационной недели. В частности, стали известны результаты по информатике и ИКТ, географии, двум математикам – профильной и базовой.

В самолете из Тамбова треснуло лобовое стекло

13 июня 2017
0
Самолет авиакомпании "Руслайн" с 17 пассажирами на борту из-за дефекта лобового стекла совершил аварийную посадку в международном аэропорту Воронеж утром в субботу, передает "Интерфакс".

В Тамбовской области завершились весенне-полевые работы

13 июня 2017
0
По оперативной информации регионального управления сельского хозяйства, на полях региона завершился сев яровых культур. На сегодняшний день засеяно более 1 миллиона 250 тысяч гектаров полей, что составляет 100 процентов от запланированного объема.

Музыка становится примитивнее

9 июня 2017
0
Музыка становится глупее и глупее. С помощью нейросети «Яндекс.Музыка» проанализировала тысячу поп-песен русскоязычных исполнителей, чтобы на их основе написать своё «произведение».

Тамбовский депутат подозревается в организации игорной деятельности

9 июня 2017
0
Сотрудниками следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области совместно с оперативными подразделениями региональных управлений МВД и ФСБ России выявлена и пресечена деятельность организованной группы, осуществлявшей на территории области незаконную игорную

Тамбов вошел в число самых пьющих городов

9 июня 2017
0
Самыми неблагополучными территориями в плане употребления алкоголя в Тамбовской области Роспотребнадзор называет г. Рассказово, г. Уварово, г. Моршанск, Тамбовский район, г. Тамбов, Мичуринский район и Староюрьевский район.

О мероприятиях на День России

9 июня 2017
0
ий, посвященных празднованию Дня России, которые ждут жителей области в предстоящие выходные.

Выступления артистов на День города обойдутся в 3 миллиона рублей

6 июня 2017
0
Выступления популярных звезд на концерте, посвященном Дню России и Дню города в Тамбове, обойдется примерно в три миллиона рублей.

Когда тамбовский аэропорт получит статус международного?

6 июня 2017
0
Аэропорт "Тамбов" в 2018-2019 году ждет масштабная реконструкция, сообщил губернатор Тамбовской области Александр Никитин на Петербургском экономическом форуме. Стоимость модернизации составит 2,4 миллиарда рублей.

Какие дивиденды получает самый чистый регион России?

5 июня 2017
0
В Международный День защиты окружающей среды общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала «Экологический рейтинг субъектов Российской Федерации» по итогам весны 2017 года. Возглавляет рейтинг Тамбовская область.

Зачем нас кормят медиабургерами?

5 июня 2017
0
Публикуем яркий текст о феномене массового потребления, который заслуживает внимание наших вдумчивых читателей. Автором текста является Сергей Владимирович Володенков – доктор политических наук, научный руководитель образовательной программы «Политический менеджмент и связи с общественностью» МГУ

Тамбовские выпускники сдают самый популярный экзамен по выбору – обществознание

5 июня 2017
0
На протяжении последних нескольких лет именно обществознание является самым популярным экзаменом по выбору у выпускников тамбовских школ. Проверяют свои знания по этому предмету по традиции больше половины человек, зарегистрировавшихся в региональной информационной системе для сдачи ЕГЭ.

В Тамбове в ДТП погибла пассажирка мотоцикла

5 июня 2017
0
В Тамбове 3 июня на улице Мичуринской в столкновении автомобиля ВАЗ-217230 с мотоциклом «Сузуки», погибла пассажирка мотоцикла, девушка 1996 года рождения.

В Тамбове в третий раз пройдет фестиваль "Чернозем"

5 июня 2017
0
В Тамбове 4, 5, 6 августа 2017 года пройдет третий рок-фестиваль "Чернозем". Зрители смогут увидеть выступления 18 групп, среди них будут как звездные, так и только набирающие обороты. По сравнению с прошлым годом состав участников обновился на 90 процентов.

Тамбовский губернатор размышляет как решить проблему оттока населения

2 июня 2017
0
Тамбовская область намерена добиться снижения оттока населения из региона за счет поддержки малых форм сельскохозяйственных производств, в настоящее время в регионе реализуется проект, условиями которого предусмотрено предоставление до 1 гектара земли для желающих организовать собственное аграрное

В Тамбове попытаются сделать "умную" экономику

2 июня 2017
0
Администрации Тамбовской области, Тамбова и «Ростелеком» подписали соглашение о намерениях по созданию и реализации проекта «Умный и удобный регион». Определены его этапы, объемы и источники финансирования, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Останки несовершеннолетних находят каждый год»

2 июня 2017
0
Монолог волонтера о похищениях и принуждении детей к попрошайничеству в России. На днях большой резонанс вызвала история с задержанием в самом центре Москвы, на Арбате, мальчика, который читал шекспировского «Гамлета», пишет «Лента.ру».

В Петербурге узнали о трудовых ресурсах Тамбовской области

1 июня 2017
0
Александр Никитин подчеркнул устойчивую аграрную специализацию Тамбовской области. В этой отрасли функционируют 275 сельскохозяйственных организаций, более 2000 КФХ.

Как сохранить свои деньги в Интернете?

1 июня 2017
0
Плагины с прогнозом погоды и курсами валют научились передавать злоумышленникам пароли и номера банковских карт. Более 80 тыс. сайтов распространяют вредоносные расширения (плагины) для браузеров, через которые хакеры всё чаще похищают данные о банковских картах.
Copyrights © 2014
Контакты О проекте Реклама на сайте Редакция Статистика
Rambler Яндекс цитирования

© 2001-2014 Информационное агентство "Тамбов-информ" предлагает новости Тамбова, Тамбовской области и соседних регионов - Воронежа, Липецка, Саратова, Пензы, Белгорода и Рязани.".

18+
Все права защищены. При использовании любого материала с сайта гиперссылка на ИА Тамбов-информ обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ в качестве электронного периодического издания Эл № 77-4943 от 30.11.2001 выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, жирков, заповедник, мичуринск, мичуринский район, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, школа, юрий жирков

Показать все теги
filme-stream.net