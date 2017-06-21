Тамбовчане зажгут свечи памяти 22 июня Комментариев: 0



В рамках акции состоятся выступления, возложение цветов, будет объявлена Минута молчания. Но самое главное событие этого мемориального мероприятия – зажжение Свечей памяти под «Реквием» Роберта Рождественского. Мы никогда не забудем наших мужественных героев, тех, кто принес нам Великую Победу. Эта Победа стала наградой живым и данью павшим.



Губернатор Александр Никитин, председатель областной Думы Евгений Матушкин приглашают тамбовчан и гостей региона принять участие в акции «Свеча памяти». Александр Никитин подчеркивает: «Мы сердечно благодарим ветеранов, восхищаемся их стойкостью и мужеством. Именно они показывают нам, как нужно по-настоящему любить Родину, как проходить через сложнейшие испытания во имя высокой цели. Нам и нашей юной смене самой судьбой предначертано продолжать эстафету патриотизма». «Свеча памяти» становится в цепи патриотических мероприятий одним из важных событий для укрепления исторической памяти. ам ордена Славы в 4 часа утра 22 июня пройдет мемориальная акция «Свеча памяти». Это всероссийская акция в День Памяти и скорби, когда зажигаются свечи, чтобы вспомнить всех участников Великой Отечественной войны, тех, кто выстоял и принес миру избавление от фашизма.В рамках акции состоятся выступления, возложение цветов, будет объявлена Минута молчания. Но самое главное событие этого мемориального мероприятия – зажжение Свечей памяти под «Реквием» Роберта Рождественского. Мы никогда не забудем наших мужественных героев, тех, кто принес нам Великую Победу. Эта Победа стала наградой живым и данью павшим.Губернатор Александр Никитин, председатель областной Думы Евгений Матушкин приглашают тамбовчан и гостей региона принять участие в акции «Свеча памяти». Александр Никитин подчеркивает: «Мы сердечно благодарим ветеранов, восхищаемся их стойкостью и мужеством. Именно они показывают нам, как нужно по-настоящему любить Родину, как проходить через сложнейшие испытания во имя высокой цели. Нам и нашей юной смене самой судьбой предначертано продолжать эстафету патриотизма». «Свеча памяти» становится в цепи патриотических мероприятий одним из важных событий для укрепления исторической памяти.



