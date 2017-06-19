Опубликованы документы о начале Великой Отечественной войны 0 На официальном сайте Минобороны России запущен раздел, содержащий уникальные архивные документы — бесспорные свидетельства советских военачальников, очевидцев событий 22 июня 1941 года и первых дней Великой Отечественной войны из рассекреченных фондов Центрального архива Минобороны России.

Тамбовчане зажгут свечи памяти 22 июня 0 На Соборной площади Тамбова, у стелы Героям Советского Союза и полным кавалерам ордена Славы в 4 часа утра 22 июня пройдет мемориальная акция «Свеча памяти». Это всероссийская акция в День Памяти и скорби, когда зажигаются свечи, чтобы вспомнить всех участников Великой Отечественной войны, тех, кто

В Тамбове закрыли улицу Мичуринскую 0 Власти Тамбова решили закрыть для движения транспорта улицу Мичуринскую. С 20 по 30 июня будут вестись работы по строительству сетей теплоснабжения, сообщает горадминистрация.

Врио губернатора Рязанской области знает, что значит «Быть русским!» 0 На городище «Старая Рязань», которое входит в структуру Рязанского историко-архитектурного заповедника Рязанский Кремль 18 июня состоялась акция исторической памяти «Быть русским!».

Пенза продолжает налаживать связи с Китаем 0 Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписал Соглашение между правительством Пензенской области и Народным правительством провинции Цзянси. В соответствии с документом предполагается укрепить межрегиональное сотрудничество в экономической, научно-технической и гуманитарной сферах,

Viessmann Group открыла завод в ОЭЗ «Липецк» 0 Компания Viessmann 14 июня открыла свой завод в особой экономической зоне Липецк. Новый завод в перспективе создаст до 140 рабочих мест в регионе (на данный момент сотрудников — более 50, к новому 2018 году планируется более 60).

Воронеж получит скоростной трамвай 0 Администрация Воронежа объявила открытый конкурс на выполнение работ по технико-экономическому обоснованию создания в городе скоростного рельсового транспорта с начальной ценой контракта в размере 11,7 млн рублей, следует из соответствующего извещения. Речь идет о создании метрополитена, или

Компания PPG наладила производство красок в Липецкой области 0 Компания PPG открыла завод лакокрасочных материалов в Липецкой области. Бюджет проекта составил 45 млн. евро (49 млн. долларов США). На заводе будет занято около 200 человек, обеспечивающих производство 25 млн. литров (6,6 млн. галлонов) материалов в год.

Деловые встречи тамбовской делегации на российско-китайском EXPO 0 В рамках участия в Российско-Китайском ЕХРО состоялась рабочая встреча делегации администрации Тамбовской области с заместителем председателя Хэйлунцзянского провинциального комитета Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Чжао Юйсэнем и представителями

О страшной коррупции в Кирсановском районе 0 Уголовное дело, о котором пойдет речь дальше наверняка станет очередным громким успехом работы правоохранительных органов. Ведь им удалось изобличить проворовашегося чиновника из Кирсановского района.

Кто виноват в холодной погоде? 0 В июне тамбовское лето больше похоже на осень. Почему так вышло? И кто виноват? Как авторитетно поведал начальник Тамбовского гидрометцентра Сергей Дудник, делать прогнозы на все лето — вещь не только неблагодарная, но и практически невозможная.

Владимира Путина решили спросить, почему воинский мемориал в Ржаксе строят гастарбайтеры 0 В поселке Ржакса Тамбовской области силами гастарбайтеров ведется строительство мемориала участникам Великой Отечественной войны. Возмущенные местные жители решили спросить, почему их лишают работы на своей земле в ходе прямой линии 2017 президента Владимира Путина.

Тамбовская область принимает участие в Российско-Китайском ЕХРО 0 Делегация Тамбовской области во главе с заместителем главы администрации области Сергеем Ивановым примет участие в IV Российско-Китайском ЕХРО, которое пройдет 15-19 июня в Харбине.

Тамбовские выпускники узнали результаты первых экзаменов 0 В регион поступили результаты ЕГЭ, которые тамбовские ребята сдавали в течение первой экзаменационной недели. В частности, стали известны результаты по информатике и ИКТ, географии, двум математикам – профильной и базовой.

В самолете из Тамбова треснуло лобовое стекло 0 Самолет авиакомпании "Руслайн" с 17 пассажирами на борту из-за дефекта лобового стекла совершил аварийную посадку в международном аэропорту Воронеж утром в субботу, передает "Интерфакс".

В Тамбовской области завершились весенне-полевые работы 0 По оперативной информации регионального управления сельского хозяйства, на полях региона завершился сев яровых культур. На сегодняшний день засеяно более 1 миллиона 250 тысяч гектаров полей, что составляет 100 процентов от запланированного объема.

Музыка становится примитивнее 0 Музыка становится глупее и глупее. С помощью нейросети «Яндекс.Музыка» проанализировала тысячу поп-песен русскоязычных исполнителей, чтобы на их основе написать своё «произведение».

Тамбовский депутат подозревается в организации игорной деятельности 0 Сотрудниками следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области совместно с оперативными подразделениями региональных управлений МВД и ФСБ России выявлена и пресечена деятельность организованной группы, осуществлявшей на территории области незаконную игорную

Тамбов вошел в число самых пьющих городов 0 Самыми неблагополучными территориями в плане употребления алкоголя в Тамбовской области Роспотребнадзор называет г. Рассказово, г. Уварово, г. Моршанск, Тамбовский район, г. Тамбов, Мичуринский район и Староюрьевский район.

О мероприятиях на День России 0 ий, посвященных празднованию Дня России, которые ждут жителей области в предстоящие выходные.