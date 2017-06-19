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Опубликованы документы о начале Великой Отечественной войны

Сегодня, 11:18
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Опубликованы документы о начале Великой Отечественной войны
На официальном сайте Минобороны России запущен раздел, содержащий уникальные архивные документы — бесспорные свидетельства советских военачальников, очевидцев событий 22 июня 1941 года и первых дней Великой Отечественной войны из рассекреченных фондов Центрального архива Минобороны России.

Уникальные, ранее никогда не публиковавшиеся, архивные документы содержат ответы командующих округами, армиями, командиров корпусов и дивизий, осуществлявшим управление в первые дни войны на пять ключевых вопросов, подготовленных Военно-историческим управлением Генерального штаба Советской Армии.

Уникальной особенностью представленных документов являются строгие и по-военному четкие формулировки советских военачальников при оценке состояния вверенных им войск накануне войны.

В ответах советских командиров содержится исчерпывающая информация о ходе развертывания войск Прибалтийского, Киевского и Белорусского особых военных округов по «Плану обороны государственной границы 1941 года» и степени готовности оборонительного рубежа по линии государственной границы к началу войны.

Многие военачальники также поделились уникальными воспоминаниями об обстановке, в которой части и соединения впервые вступили в бой с немецко-фашистскими войсками.

На сайте Минобороны создан специальный раздел, посвященный первым дням войны. Всего цикл содержит более 100 страниц рассекреченных воспоминаний советских военачальников, среди которых Маршал Советского Союза Иван Баграмян, который в июне 1941 года встретил войну в должности начальника оперативного отдела штаба Киевского особого военного округа (Юго-Западного фронта). Особый интерес вызывают воспоминания заместителя начальника разведывательного отдела штаба Прибалтийского особого военного округа (Северо-Западного фронта) Кузьмы Деревянко, в которых дана всесторонняя оценка качества обеспечения разведданными командования округа и фронта накануне войны.
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Опубликованы документы о начале Великой Отечественной войны

Сегодня, 11:18
0
На официальном сайте Минобороны России запущен раздел, содержащий уникальные архивные документы — бесспорные свидетельства советских военачальников, очевидцев событий 22 июня 1941 года и первых дней Великой Отечественной войны из рассекреченных фондов Центрального архива Минобороны России.

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