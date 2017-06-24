На маслозаводе в Мичуринском районе запускают новую линию 0 В этом году маслозавод «Дружба» в селе Новоникольское Мичуринского района приобретает и запускает линию по производству глазированных сырков. Общий объём инвестиций в данный проект составляет семь миллионов рублей.

Тамбовские выпускники показывают успешные экзаменационные результаты 0 По информации областного управления образования и науки, в 2017 году школу закончили 3868 учеников, из них самое большое число выпускников в Тамбове - 1411 человек. Выпускников школ сельской местности – 1403.

Сын липецкого губернатора сбил насмерть женщину 0 В Генпрокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения направлено уголовное дело в отношении бывшего заместителя прокурора Курской области Романа Королёва. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Роман Королёв является сыном

Губернаторам готовят кнут и пряник 0 Как стало известно на прошлой неделе, одной из ключевых тем президентской кампании может стать пересмотр межбюджетных отношений в пользу субъектов РФ. В предвыборной программе Владимира Путина, в случае его выдвижения на новый срок, важное место займет вопрос передачи регионам дополнительных

Сталин и Путин - самые выдающиеся личности всех времен и народов 0 По мнению россиян самым выдающимся человеком всех времен и народов является Иосиф Джугашвили (Сталин), на втором месте Владимир Путин, на третьем - Александр Пушкин. Такие данные приводят социологи из Левада-Центра.

В Мичуринском и Староюрьевском районах идет расчистка рек 0 По информации регионального управления по охране окружающей среды и природопользования, в Мичуринском и Староюрьевском районах проводятся работы по экологической реабилитации рек.

Тамбовский дом ребенка получит почти 20 миллионов рублей 0 Как отметили в управлении здравоохранения области, средства резервного фонда Президента РФ будут направлены в 2017 году на ремонт групповых помещений с заменой инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения, а также электроснабжения. Кроме того, предусмотрен ремонт пожарных лестниц и отмосток,

В Мичуринском районе в ДТП погибли два человека 0 В Мичуринском районе Тамбовской области утром 24 июня в реке Польной Воронеж был обнаружен автомобиль с телами двух погибших людей.

#Я еду на НАШЕСТВИЕ бесплатно! 0 7, 8 и 9 июля в Большом Завидове Тверской области состоится фестиваль НАШЕСТВИЕ 2017! Каждый год организаторы фестиваля стараются сделать так, чтобы дорога на фестиваль и обратно не омрачала три прекрасных дня НАШЕСТВИЯ – и в этом году при поддержке РЖД и предпринимателя Андрея Морозова это удалось.

НАШЕСТВИЕ 2017 приглашает гостей 0 В Москве 21 июня 2017 года в 17:00 состоялась пресс-конференция организаторов, партнеров и музыкантов «НАШЕСТВИЯ 2017». В этом году «НАШЕ Радио» решило отказаться от традиционного формата пресс-конференций и провести репетицию «НАШЕСТВИЯ» в центре Москвы в пространстве DI Telegraph.

Электронные технологии управления городом 0 Мэр Сеула Пак Вон Сун представил журналистам новейшую разработку южнокорейских IT-специалистов – интерактивную систему управления городом Seoul Live. На презентации, состоявшейся в кабинете градоначальника, он продемонстрировал ее возможности, которые кажутся совершенно фантастическими, сообщает

Тамбовчане на страницах «Литературной газеты» 0 На страницах очередного номера общественно-политического еженедельника «Литературная газета» напечатаны произведения наших земляков. Так, в приложении издания «Литературный резерв» опубликована статья члена СП России, Почетного гражданина Тамбова Валентины Тихоновны Дорожкиной, в которой автор

Опубликованы документы о начале Великой Отечественной войны 0 На официальном сайте Минобороны России запущен раздел, содержащий уникальные архивные документы — бесспорные свидетельства советских военачальников, очевидцев событий 22 июня 1941 года и первых дней Великой Отечественной войны из рассекреченных фондов Центрального архива Минобороны России.

Тамбовский ЛИС тебе товарищ! 0 В гостях у учеников школы р.п. Бондари побывал новый проект областной научной библиотеки им. А.С. Пушкина, поддержанный Фондом Михаила Прохорова, «Тамбовский ЛИС».

Тамбовчане зажгут свечи памяти 22 июня 0 На Соборной площади Тамбова, у стелы Героям Советского Союза и полным кавалерам ордена Славы в 4 часа утра 22 июня пройдет мемориальная акция «Свеча памяти». Это всероссийская акция в День Памяти и скорби, когда зажигаются свечи, чтобы вспомнить всех участников Великой Отечественной войны, тех, кто

В Тамбове закрыли улицу Мичуринскую 0 Власти Тамбова решили закрыть для движения транспорта улицу Мичуринскую. С 20 по 30 июня будут вестись работы по строительству сетей теплоснабжения, сообщает горадминистрация.

Врио губернатора Рязанской области знает, что значит «Быть русским!» 0 На городище «Старая Рязань», которое входит в структуру Рязанского историко-архитектурного заповедника Рязанский Кремль 18 июня состоялась акция исторической памяти «Быть русским!».

Пенза продолжает налаживать связи с Китаем 0 Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписал Соглашение между правительством Пензенской области и Народным правительством провинции Цзянси. В соответствии с документом предполагается укрепить межрегиональное сотрудничество в экономической, научно-технической и гуманитарной сферах,

Viessmann Group открыла завод в ОЭЗ «Липецк» 0 Компания Viessmann 14 июня открыла свой завод в особой экономической зоне Липецк. Новый завод в перспективе создаст до 140 рабочих мест в регионе (на данный момент сотрудников — более 50, к новому 2018 году планируется более 60).