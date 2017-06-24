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Сталин и Путин - самые выдающиеся личности всех времен и народов
По мнению россиян самым выдающимся человеком всех времен и народов является Иосиф Джугашвили (Сталин), на втором месте Владимир Путин, на третьем - Александр Пушкин. Такие данные приводят социологи из Левада-Центра.
Опрос проведен 7 – 10 апреля 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных.
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