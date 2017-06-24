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На маслозаводе в Мичуринском районе запускают новую линию
В этом году маслозавод «Дружба» в селе Новоникольское Мичуринского района приобретает и запускает линию по производству глазированных сырков. Общий объём инвестиций в данный проект составляет семь миллионов рублей. Также планируется создание новых рабочих мест со средней заработной платой 20 000 рублей. Проектная мощность составит 2000 глазированных сырков в час, пишет "Мичуринская правда"
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В текущем году «Дружба» может претендовать на поддержку по субсидированию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания или развития либо модернизации производства товаров как областной программы, так и муниципальной программы Мичуринского района.
Кстати, продукция маслозавода пользуется популярностью, не только в Мичуринском районе, но и за пределами Тамбовской области. Сыр «Мичуринский» с 2003 года является обладателем знака качества «100 лучших товаров России». В 2016 году на выставке «Золотая Осень» в Москве высшая золотая медаль досталась мичуринскому биойогурту с черникой и ряженке. И уже в текущем году на общеизвестной выставке ПРОДЭКСПО районный маслозавод получил четыре высшие награды за свою продукцию.
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В этом году маслозавод «Дружба» в селе Новоникольское Мичуринского района приобретает и запускает линию по производству глазированных сырков. Общий объём инвестиций в данный проект составляет семь миллионов рублей.
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