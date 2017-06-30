В ЦИК России разработали бюллетень для выборов президента фестиваля Нашествие 0 Впервые в этом году пройдут выборы президента НАШЕСТВИЯ. И помимо традиционных слоганов: «Я еду на НАШЕСТВИЕ» и «Я пережил НАШЕСТВИЕ», у Главного приключения года в этом году появился новый слоган: «Я выбираю НАШЕСТВИЕ».

В Уварово в ДТП погиб ребенок 0 В Уварово в ДТП погиб 15-летний велосипедист. 30 июня на улице 50 лет Октября в районе дома №1 водитель «ГАЗели», мужчина 1979 года рождения, допустил наезд на велосипедиста, который двигался по краю проезжей части дороги навстречу движения транспортных средств.

Уполномоченный по правам человека в Тамбовской области получил тысячу обращений 0 Члены Общественной палаты Тамбовской области ознакомились с докладом о соблюдении и защите прав и свобод человека и гражданина в Тамбовской области в 2016 году.

В «Уварово» будет создан индустриальный парк 0 На восьмом заседании межведомственного совета по инвестиционной политике рассмотрели новые инвестиционные проекты и приняли решение о создании индустриального парка "Уварово". Заседание межведомственного совета по инвестиционной политике прошло под руководством первого заместителя главы

В Тамбове водитель протащил по улице сбитую женщину 0 В Тамбове 2 июля водитель «Тойоты Камри» протащил под днищем кузова своего автомобиля сбитого пешехода.

В Ржаксе трактор чудом не убил пенсионера 0 В поселке Ржакса Тамбовской области 28 июня на улице Советской водитель трактора «Т-150К» допустил наезд на велосипед «Десна», под управлением мужчины 1935 года рождения, который двигался навстречу трактору и, не убедившись в безопасности маневра, совершал поворот налево.

«Сады Мичурина» получили 60 миллионов рублей 0 Региональные власти планируют создать крупный садоводческий комплекс «Сады Мичурина» площадью 1 тыс. га в Тамбовской области. Проект, в реализацию которого вложено порядка 60 млн рублей, представил заместитель губернатора Сергей Иванов в ходе выездного заседания комитета облдумы по аграрным

Котовск может стать территорией опережающего развития 0 На очередном заседании комиссии по вопросам создания и функционирования территорий опережающего социально-экономического развития на территориях монопрофильных образований Российской Федерации (моногородов) принято решение рекомендовать присвоить статус ТОСЭР моногороду Котовску Тамбовской области.

100 баллов за ЕГЭ по английскому языку набрал один выпускник 0 Подведены предварительные итоги единого государственного экзамена по иностранным языкам в Тамбовской области. Как сообщили в управлении образования и науки Тамбовской области, подавляющее большинство участников экзамена выбрали английский язык (245 человек). Из них только выпускница лицея №29

Жителей пострадавшего от взрыва дома в Моршанске заселят в середине июля 0 В Моршанске идут восстановительные работы в доме, пострадавшем от взрыва бытового газа. За ходом их проведения сегодня проследил первый заместитель главы администрации региона Олег Иванов, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Улицы нового микрорайона Тамбова назовут в честь 29 писателей 0 Новый жилой микрорайон Тамбова получит название Литературный, а улицы в нем будут названы в честь русских писателей. Соответствующее решение было принято в Тамбовской городской думе, сообщает ТАСС.

В усадьбе Асеевых состоялась торжественная церемония чествования талантливых выпускников 0 В торжественной церемонии приняли участие 36 человек - это победители и призеры международных и всероссийских конкурсов, олимпиад, конференций, спортивных соревнований и президентских состязаний. За успехи в учебе и спорте лучшие выпускники области были удостоены благодарственных писем

На маслозаводе в Мичуринском районе запускают новую линию 0 В этом году маслозавод «Дружба» в селе Новоникольское Мичуринского района приобретает и запускает линию по производству глазированных сырков. Общий объём инвестиций в данный проект составляет семь миллионов рублей.

Тамбовские выпускники показывают успешные экзаменационные результаты 0 По информации областного управления образования и науки, в 2017 году школу закончили 3868 учеников, из них самое большое число выпускников в Тамбове - 1411 человек. Выпускников школ сельской местности – 1403.

Сын липецкого губернатора сбил насмерть женщину 0 В Генпрокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения направлено уголовное дело в отношении бывшего заместителя прокурора Курской области Романа Королёва. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Роман Королёв является сыном

Губернаторам готовят кнут и пряник 0 Как стало известно на прошлой неделе, одной из ключевых тем президентской кампании может стать пересмотр межбюджетных отношений в пользу субъектов РФ. В предвыборной программе Владимира Путина, в случае его выдвижения на новый срок, важное место займет вопрос передачи регионам дополнительных

Сталин и Путин - самые выдающиеся личности всех времен и народов 0 По мнению россиян самым выдающимся человеком всех времен и народов является Иосиф Джугашвили (Сталин), на втором месте Владимир Путин, на третьем - Александр Пушкин. Такие данные приводят социологи из Левада-Центра.

В Мичуринском и Староюрьевском районах идет расчистка рек 0 По информации регионального управления по охране окружающей среды и природопользования, в Мичуринском и Староюрьевском районах проводятся работы по экологической реабилитации рек.

Тамбовский дом ребенка получит почти 20 миллионов рублей 0 Как отметили в управлении здравоохранения области, средства резервного фонда Президента РФ будут направлены в 2017 году на ремонт групповых помещений с заменой инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения, а также электроснабжения. Кроме того, предусмотрен ремонт пожарных лестниц и отмосток,

В Мичуринском районе в ДТП погибли два человека 0 В Мичуринском районе Тамбовской области утром 24 июня в реке Польной Воронеж был обнаружен автомобиль с телами двух погибших людей.