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В Тамбове водитель протащил по улице сбитую женщину
Ночью 2 июля в Тамбове на улице Елецкой зарегистрировано ДТП со смертельным исходом. По предварительным данным водитель автомобиля ВАЗ-21120 мужчина 1989 года рождения, на пересечении улиц Гастелло и Елецкой не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части дороги и допустил наезд на металлическое пешеходное ограждение, после чего автомобиль продолжил движение и наехал на женщину, которая заканчивала переход дороги.
От сильного удара женщина упала на дорогу под колёса встречного автомобиля «Тойота Камри», водитель которого протащил под днищем кузова своего автомобиля сбитого пешехода до пересечения улиц Гастелло и Гагарина, где был заблокирован водителем автомобиля такси, ставшим случайным очевидцем происшествия. На требования водителя такси вернуться на место ДТП, водитель иномарки не отреагировал и скрылся с места происшествия. От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП.
В данный момент устанавливаются личности погибшей в результате ДТП женщины и скрывшегося с места происшествия водителя «Тойота Камри». Госавтоинспекция Тамбовской области обращается к очевидцам происшествия с просьбой сообщить любую имеющуюся информацию по данному ДТП в дежурную часть Госавтоинспекции по телефону 8 (4752) 53 40 67, либо 02.
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