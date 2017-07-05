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В рейтинге влиятельности тамбовский губернатор четвертый с конца

Сегодня, 00:45
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В рейтинге влиятельности тамбовский губернатор четвертый с концаГубернатор Тамбовской области Александр Валерьевич Никитин занял 81 место и 85 возможных в рейтинге влиятельности глав регионов России в июне 2017 года. Рейтинг составлен экспертами Агентства политических и экономических коммуникаций. По сравнению с майским рейтингом господин Никитин потерял сразу 5 позиций. Куда заведет Тамбовщину такой губернатор? И почему за два губернаторских года он не смог набрать политический вес?

Очевидно, что губернатор не может выстроить эффективных каналов коммуникаций с федеральным центром и крупными инвесторами. За два года работы уровень жизни тамбовчан не изменился к лучшему, все наши проблемы остались. К сожалению, новая команда, занявшая кабинеты в тамбовском белом доме, не может предложить креативные идеи для развития региона.

Первую строчку в рейтинге влияния занимает мэр Москвы Сергей Собянин, на втором месте глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, на третьем месте губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Четвертая строка - за губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко, который в июне провел ряд кадровых перестановок в Смольном. На пятой строке рейтинга – глава Татарстана Рустам Минниханов: его позиции остаются значимыми, но пока неясна судьба истекающего в июле договора о разграничении полномочий с Центром, и это создает значительную неопределенность в будущем. Среди глав регионов Черноземья лидирует Алексей Гордеев, который занимает 10 место в рейтинге.
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В рейтинге влиятельности тамбовский губернатор четвертый с конца

Сегодня, 00:45
0
Губернатор Тамбовской области Александр Валерьевич Никитин занял 81 место и 85 возможных в рейтинге влиятельности глав регионов России в июне 2017 года.

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