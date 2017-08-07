Фестиваль «Чернозём-2017» обновил рекорд по числу зрителей Комментариев: 0

Фестиваль «Чернозём-2017» посетили 18 тысяч зрителей, что на три тысячи больше, чем было в прошлом году. Популярность по дням распределилась следующим образом: первый день – 5650 зрителей, второй день – 6800, третий – 5500. Гости из других регионов разместили 400 палаток.



Основную работу по организации фестиваля выполняли Сергей Белозеров, Алексей Дубинин, Сергей Бахтурин, Оксана Чурикова и Стас Смольянинов. Организаторы обещают, что в следующем году фестиваль обязательно состоится. «Чернозём-2017» получил поддержку со стороны администрации Тамбовской области и лично губернатора Александра Никитина.



В этом году на фестивале работала малая сцена, где выступали музыканты и актеры Тамбовского молодежного театра. Зрители смогли увидеть выступления музыкантов и артистов из соседних регионов. В общей сложности на большой и малой сценах выступили 25 групп.







Каждый из артистов старался удивить и выкладывался на 100 процентов. Например, Игорь Растеряев исполнял рок на гармошке и завоевывал зрителей проникновенными песнями о жизни русского человека. Ария брала своими хитами, которые за три десятилетия стали классикой российского рока. Молодая тамбовская группа ЕжеВикА не только исполняла песни из своего первого альбома, но и представила три новых песни, которые войдут во второй альбом. Louna приехала в Тамбов с травмированным гитаристом и автором текстов всех песен Виталием Демиденко, который вышел на сцену с ногой в гипсовой повязке. Фестиваль «Чернозём-2017» посетили 18 тысяч зрителей, что на три тысячи больше, чем было в прошлом году. Популярность по дням распределилась следующим образом: первый день – 5650 зрителей, второй день – 6800, третий – 5500. Гости из других регионов разместили 400 палаток.Основную работу по организации фестиваля выполняли Сергей Белозеров, Алексей Дубинин, Сергей Бахтурин, Оксана Чурикова и Стас Смольянинов. Организаторы обещают, что в следующем году фестиваль обязательно состоится. «Чернозём-2017» получил поддержку со стороны администрации Тамбовской области и лично губернатора Александра Никитина.В этом году на фестивале работала малая сцена, где выступали музыканты и актеры Тамбовского молодежного театра. Зрители смогли увидеть выступления музыкантов и артистов из соседних регионов. В общей сложности на большой и малой сценах выступили 25 групп.Каждый из артистов старался удивить и выкладывался на 100 процентов. Например, Игорь Растеряев исполнял рок на гармошке и завоевывал зрителей проникновенными песнями о жизни русского человека. Ария брала своими хитами, которые за три десятилетия стали классикой российского рока. Молодая тамбовская группа ЕжеВикА не только исполняла песни из своего первого альбома, но и представила три новых песни, которые войдут во второй альбом. Louna приехала в Тамбов с травмированным гитаристом и автором текстов всех песен Виталием Демиденко, который вышел на сцену с ногой в гипсовой повязке.



