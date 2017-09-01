В Тамбове открылась школа «Сколково» Комментариев: 0

Впервые торжественная линейка сегодня прошла в школе «Сколково-Тамбов». Детям и их родителям представили новое учебное заведение, на базе которого сосредоточены новейшие технологии в сфере образования. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Александр Никитин и главный федеральный инспектор в Тамбовской области Сергей Маркин.



Глава региона поздравил ребят с началом учебного года, пожелал им успехов в постижении знаний и хороших оценок. Он отметил, что школа «Сколково-Тамбов» - одно из самых передовых учебных заведений в России. «Мне, как и всем присутствующим хочется верить, что когда-то отсюда выйдут новые Вернадские, Мичурины и Ладыгины - люди, которые на века прославили наш край. Но для этого нужно много и упорно трудиться, работать над собой, постигать самые передовые знания. Уверен, что учителя, прошедшие строгий конкурсный отбор, смогут привить ученикам желание быть лучшими, чтобы сделать нашу Тамбвощину краше, сильнее и богаче», - сказал Александр Никитин.



Обучение в этой школе строится на индивидуальных образовательных программах, в том числе для особо одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. В основу работы с учениками заложены принципы саморазвития и самоорганизации, для чего созданы образовательные центры - обществоведческих дисциплин, зарубежной и отечественной лингвистики, естественнонаучного образования, флористики и ландшафтного дизайна, безопасности и физического здоровья, прикладных технологий, искусства, развития профессиональных компетенций, IT-технологий, роботехники, моделирования, информационно-библиотечный центр и академию детства.



Губернатор осмотрел учебные классы и пообщался со старшеклассниками, которые пришли на свой первый урок. Ученики рассказали о том, какими профессиями хотят овладеть в будущем. Оказалось, что многие молодые люди хотят стать специалистами в сфере высоких технологий. Александр Никитин поддержал такой выбор отметив, что президент России Владимир Путин подписал указ о цифровизации экономики и в регионе большая потребность в IT-специалистах. При этом, по словам губернатора, какой бы выбор ни сделали ребята, в Тамбовской области имеются все возможности для того, чтобы стать грамотными и востребованными специалистами.



Школа «Сколково-Тамбов» стала и одной из самых крупных в России. Она рассчитана почти на 2,5 тысячи учеников. Одних только первоклассников сегодня село за парты более 340 человек. В этом учебном году здесь будет обучаться в одну смену 2 тысячи учеников. Новшество в организации образовательной деятельности – это переход на триместры. Введение в эксплуатацию школы «Сколково-Тамбов» полностью ликвидирует третью смену в регионе, снизит нарастающую нагрузку на имеющиеся общеобразовательные организации северной части областного центра.



Школа «Сколково-Тамбов» – инновационный образовательный комплекс, созданный на основе современных архитектурных подходов, технологий обучения и воспитания. Ее строительство стало возможным благодаря участию в программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы. Стоимость проекта составила почти 2,2 миллиарда рублей, из которых 300 миллионов - средства бюджета области. Впервые торжественная линейка сегодня прошла в школе «Сколково-Тамбов». Детям и их родителям представили новое учебное заведение, на базе которого сосредоточены новейшие технологии в сфере образования. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Александр Никитин и главный федеральный инспектор в Тамбовской области Сергей Маркин.Глава региона поздравил ребят с началом учебного года, пожелал им успехов в постижении знаний и хороших оценок. Он отметил, что школа «Сколково-Тамбов» - одно из самых передовых учебных заведений в России. «Мне, как и всем присутствующим хочется верить, что когда-то отсюда выйдут новые Вернадские, Мичурины и Ладыгины - люди, которые на века прославили наш край. Но для этого нужно много и упорно трудиться, работать над собой, постигать самые передовые знания. Уверен, что учителя, прошедшие строгий конкурсный отбор, смогут привить ученикам желание быть лучшими, чтобы сделать нашу Тамбвощину краше, сильнее и богаче», - сказал Александр Никитин.Обучение в этой школе строится на индивидуальных образовательных программах, в том числе для особо одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. В основу работы с учениками заложены принципы саморазвития и самоорганизации, для чего созданы образовательные центры - обществоведческих дисциплин, зарубежной и отечественной лингвистики, естественнонаучного образования, флористики и ландшафтного дизайна, безопасности и физического здоровья, прикладных технологий, искусства, развития профессиональных компетенций, IT-технологий, роботехники, моделирования, информационно-библиотечный центр и академию детства.Губернатор осмотрел учебные классы и пообщался со старшеклассниками, которые пришли на свой первый урок. Ученики рассказали о том, какими профессиями хотят овладеть в будущем. Оказалось, что многие молодые люди хотят стать специалистами в сфере высоких технологий. Александр Никитин поддержал такой выбор отметив, что президент России Владимир Путин подписал указ о цифровизации экономики и в регионе большая потребность в IT-специалистах. При этом, по словам губернатора, какой бы выбор ни сделали ребята, в Тамбовской области имеются все возможности для того, чтобы стать грамотными и востребованными специалистами.Школа «Сколково-Тамбов» стала и одной из самых крупных в России. Она рассчитана почти на 2,5 тысячи учеников. Одних только первоклассников сегодня село за парты более 340 человек. В этом учебном году здесь будет обучаться в одну смену 2 тысячи учеников. Новшество в организации образовательной деятельности – это переход на триместры. Введение в эксплуатацию школы «Сколково-Тамбов» полностью ликвидирует третью смену в регионе, снизит нарастающую нагрузку на имеющиеся общеобразовательные организации северной части областного центра.Школа «Сколково-Тамбов» – инновационный образовательный комплекс, созданный на основе современных архитектурных подходов, технологий обучения и воспитания. Ее строительство стало возможным благодаря участию в программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы. Стоимость проекта составила почти 2,2 миллиарда рублей, из которых 300 миллионов - средства бюджета области.



