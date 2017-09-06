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Лучшими в профессии стали тамбовские трактористы-машинисты
Сегодня, 12:54
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Под проливным дождем 7 сентября в городе Кирсанове прошел федеральный этап Всероссийского конкурса на звание «Лучший тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». Площадкой конкурса стал местный «Аграрно-промышленный колледж». 12 участников из разных уголков нашей страны приехали показать навыки и умения в своей профессии.
Лучшими в своей профессии стали двое трактористов, которые представляли Тамбовскую область. Победителем признан Юрий Горейс из Сампурского района, второе место занял Сергей Шубин из Кирсановского района агрофирма «Центральная» ООО «ЮВАГ». Третье место занял Андрей Кренинг из Тюмени.
Победитель и призёры финала Всероссийского этапа конкурса получили денежные премии. 300 тысяч рублей - за первое место, 200 и 100 тысяч рублей - за второе и третье соответственно. Кроме того, лучших трактористов России пригласили на торжественное награждение в Дом Правительства РФ.
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