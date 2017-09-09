Кандидат от «Единой России» победил на довыборах в Тамбове с небольшим преимуществом Комментариев: 0



Серьезных нарушений избирательного законодательства в день голосования зафиксировано не было. При этом наблюдатели отметили факты незаконной агитации в пользу одного из кандидатов, выдачу избирательных бюллетеней лицам которые не прописаны в одномандатном округе. В ходе предвыборной кампании участники избирательного процесса отмечали серьезное использование административного ресурса в пользу одного из кандидатов.



На довыборах в Тамбовскую областную Думу по Мичуринскому одномандатному округу № 11 победу одержал кандидат от партии «Единая Россия» Константин Августюков. На дополнительных выборах в Тамбовскую городскую Думу по одномандатному округу № 15 с небольшим перевесом победил кандидат от партии «Единая Россия» Лариса Булгакова, по предварительным данным она заручилась поддержкой 46% избирателей города. На втором месте кандидат от партии «Родина» Елена Леонова – 42,4%. Тройку замыкает представитель КПРФ Сергей Топильский. Явка избирателей составила 34 %.Серьезных нарушений избирательного законодательства в день голосования зафиксировано не было. При этом наблюдатели отметили факты незаконной агитации в пользу одного из кандидатов, выдачу избирательных бюллетеней лицам которые не прописаны в одномандатном округе. В ходе предвыборной кампании участники избирательного процесса отмечали серьезное использование административного ресурса в пользу одного из кандидатов.На довыборах в Тамбовскую областную Думу по Мичуринскому одномандатному округу № 11 победу одержал кандидат от партии «Единая Россия» Константин Августюков.



