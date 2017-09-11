Тамбовской филармонией займется подрядчик из Тюмени Комментариев: 0



По проекту, площадь нового здания филармонии составит 8 600 кв. метров. В главном концертном зале будет 1 000 мест и 218 — на балконе. Кроме того, построят малый зал, рассчитанный на 300 мест, и камерный – на 99. По контракту работы должны быть завершены менее чем через два года.



Ремонтные работы не могут завершить уже более пяти лет. Ранее ФСБ возбудила уголовное дело по факту хищения денежных средств при выполнении подрядных работ по объекту: «Реконструкция здания «Концертный зал»». (ч. 4.ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). Правительство РФ отказалось выделять денег на ремонт тамбовской филармонии. АО «Тюменьтел» подписала контракт с администрацией Тамбовской области на достройку здания тамбовской филармонии, компания выиграла конкурс на проведение работ. Цена контракта составляет почти 669 миллионов рублей, деньги будут выделены областного бюджета.По проекту, площадь нового здания филармонии составит 8 600 кв. метров. В главном концертном зале будет 1 000 мест и 218 — на балконе. Кроме того, построят малый зал, рассчитанный на 300 мест, и камерный – на 99. По контракту работы должны быть завершены менее чем через два года.Ремонтные работы не могут завершить уже более пяти лет. Ранее ФСБ возбудила уголовное дело по факту хищения денежных средств при выполнении подрядных работ по объекту: «Реконструкция здания «Концертный зал»». (ч. 4.ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). Правительство РФ отказалось выделять денег на ремонт тамбовской филармонии.



