Пролетарская – дорога опасная для жизни Комментариев: 0



Недовольны не только водители, поездки по таким дорогам приводят только в ремонтную мастерскую, но и пассажиры общественного транспорта, вынужденные трястись на кочках и ухабах. По информации администрации города Тамбова работы по ремонту проезжей части дороги по ул. Пролетарской, на участке от ул. Астраханской до ул. Лермонтовской, планируется выполнить до конца IV квартала текущего года, хотя в 2014 году обещали отремонтировать дорогу за два года.



Тем временем на неофициальный сайт главы администрации Тамбовской области Александра Никитина поступают все новые и новые обращения возмущенных горожан. Речь идет не только об удобстве водителей, но и элементарной безопасности.



«Здравствуйте! Хотела Вам показать перекресток улиц Базарная, Лермонтовская и Пролетарская в Тамбове. Чем не трасса для ралли по бездорожью? Сняли асфальт в начале лета и потерялись наши доблестные дорожники».

Подоровская Л.Н



Улица Пролетарская остается самой проблемной в областном центре. Весной 2017 года дорожники срезали слой асфальтового покрытия на участке от улицы Интернациональной до Астраханской, что привело к ухудшению состояния дорожного полотна.Недовольны не только водители, поездки по таким дорогам приводят только в ремонтную мастерскую, но и пассажиры общественного транспорта, вынужденные трястись на кочках и ухабах. По информации администрации города Тамбова работы по ремонту проезжей части дороги по ул. Пролетарской, на участке от ул. Астраханской до ул. Лермонтовской, планируется выполнить до конца IV квартала текущего года, хотя в 2014 году обещали отремонтировать дорогу за два года.Тем временем на неофициальный сайт главы администрации Тамбовской области Александра Никитина поступают все новые и новые обращения возмущенных горожан. Речь идет не только об удобстве водителей, но и элементарной безопасности.Подоровская Л.Н



