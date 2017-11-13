«Журавль» в небе Комментариев: 0



Плохой «урожай»

В 2006 году в Староюрьевском районе Тамбовской области было организовано ООО «Урожай». Предприятие планировало на арендованной у крестьян-пайщиков земле, выращивать зерновые культуры. Для реализации бизнес проекта привлекли кредиторов. Как частных, так и юридических лиц. Банки и физические лица дают кредиты и вкладывают свои деньги в предприятие в расчете вернуть их уже с процентами. Риски, конечно, всегда есть, но вложиться в сельское хозяйство в аграрном регионе – дело резонное. Так, обеспечив себя финансово и, дав рабочие места местному населению, ООО «Урожай» развернуло свою деятельность. Поля засеивались, работа кипела. Стать лидером в сельскохозяйственном бизнесе не получилось, а может и вовсе не планировалось. Через некоторое время компания объявила себя банкротом, накопив долгов на миллионы рублей.

Заниматься процедурой банкротства был призван конкурсный управляющий в лице Жукова Александра Михайловича, жителя п. Сосновка, который участвует во многих банкротных производствах на территории региона. Конкурсный управляющий – это лицо, назначенное арбитражным судом при принятии решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства для проведения конкурсного производства и осуществления иных полномочий.

В процедуре банкротства должны быть удовлетворены интересы кредиторов, в том числе за счет распродажи имущества. Последнее отчасти было выполнено. По мнению кредиторов, долю имущества ООО «Урожай» Жуков А.М. продал по бросовым, то есть значительно ниже среднерыночной цены Владимиру Валентиновичу Журавлеву. Он в вышеуказанной компании занимал должность заместителя генерального директора. Получается, что Журавлев В.В. приобрел в собственность свое же имущество. При этом через суд Журавлев В.В. добился признания права собственности на зерноток и зернохранилища, которые как бы купил у ООО «Урожай».

ООО «Урожай» были проблемы не только с кредиторами, но и налоговой службой. В ходе проверки налоговым органом установлена неполная уплата единого сельскохозяйственного налога за 2012 г.. 2013 г. в сумме 158 431 руб., удержание налоговым агентом, но не перечисление НДФЛ в сумме 1 067 192 руб., несвоевременное перечисление удержанных сумм НДФЛ в бюджет, о чем составлен акт выездной налоговой проверки № 11 от 15.05.2015 г.



Новое юридическое лицо – схема та же

В 2009 году появляется ООО «Элитные семена». Компания, которая, так же как и ООО «Урожай» занимается выращиванием зерновых и прочих сельскохозяйственных культур. И казалось бы, что здесь странного, обычная конкуренция. Но, если бы ни ряд интересных совпадений. Обе организации находятся в Староюрьевском районе. Мало того, в одном населенном пункте и по одному адресу: село Поповка, ул. Совхозная, дом 289. Должность генерального директора в «Элитных семенах» занимал Журавлев В.В., который на хорошем счету в местной администрации за многолетний добросовестный труд его отмечали почетными грамотами.

Произрастали элитные семена на полях, ранее принадлежащих ООО «Урожай», которую до сих пор не обанкротили. Соответственно и кредиторы своих денег в должном объеме не увидели.

Меж тем, «Элитные семена» тоже начали катиться по наклонной. Почему же, вложенные инвестиции используются не эффективно или может быть это злой рок? Дальше, не трудно догадаться, что произошло. ООО «Элитные семена» так же объявляют себя банкротом. При этом, по старой схеме, набрав кредитов. Сумма внушительная. Опять несколько десятков миллионов рублей. Алгоритм действий по процедуре банкротства тот же. Конкурсный управляющий – небезызвестный Жуков А.М. Должность этого управляющего подразумевает под собой хорошую зарплату на протяжении всего процесса.

В этом деле есть еще один пикантный момент. 02.03.2015 г. ООО «Элитные семена» обратилось к Управлению сельского хозяйства Тамбовской области о предоставлении субсидии за счет средств бюджета на оказание поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, общая сумма субсидии превышает 700 тыс. руб. А уже 18.03.2015 г. ООО «Элитные семена» подает заявление в суд о признании себя банкротом. Как не пыталось управление сельского хозяйства Тамбовской области через арбитражный суд вернуть предоставленную субсидию (общество нарушило условия договора подав заявление на банкротство) ничего дельного не вышло.

После начала всей этой заварушки с банкротством почти сразу же Журавлев В.В., покинул ООО «Элитные семена». Компанию возглавил Осквар Геннадий Нурудович, бывший учредитель ООО «Урожай». Тем временем, в Староюрьевском районе появляется ИП В.В. Журавлев. Пока еще не обанкротившийся сельхозпроизводитель, активно занимается обработкой земли. В качестве индивидуального предпринимателя Журавлев В.В. через суд обязал администрацию Поповского сельсовета заключить с ним договор купли-продажи земельного участка расположенных по адресу: Тамбовская область, Староюрьевский район по цене 15% от его кадастровой стоимости, в размере 1 880 832,74 руб. Очень выгодное приобретение!

Пока Журавлев В.В. открывает новые предприятия на старых землях, а Жуков А.М. их банкротит, кредиторы обивают пороги судов в надежде вернуть свои деньги. Но долг и ныне там. Судебные заседания, которые одни за другими тянутся подобно нудному сериалу, особых результатов не принесли. Несмотря на то, что адвокаты потерпевшей стороны обнаружили явные признаки преднамеренного банкротства в деле ООО «Элитные семена». Шансы вернуть свои деньги у кредиторов все же есть. Правда, пока «Журавль» летает в небе, у них даже синицы в руках нет.

В настоящее время кредиторы подготовили заявления, собрали пакет документов и отправили все это в Администрацию Президента РФ и Генеральную Прокуратуру РФ.

Информационное агентство Тамбов-Информ будет внимательно следить за развитием событий, какой вердикт вынесет наша Фемида. Мы будем информировать наших читателей, смотрите информацию на сайте www.taminfo.ru.



Артем Александров В информационное агентство «Тамбов-информ» обратились сельхозпроизводители Староюрьевского района Тамбовской области ставшие заложниками череды банкротных производств, которые наводят на определенные мысли, законности рассматриваемых действий. Ни для кого не секрет, что в стране успешно действует схема по выводу кредитных средств, когда предприниматель или юридическое лицо набирает заемные средства, имитирует деятельность, далее объявляет себя банкротом и выводит через подставных лиц имущество фирмы, а потом круг начинается заново. Мы провели собственное журналистское расследование по ситуации в Староюрьевском районе, которое представляем вашему вниманию.В 2006 году в Староюрьевском районе Тамбовской области было организовано ООО «Урожай». Предприятие планировало на арендованной у крестьян-пайщиков земле, выращивать зерновые культуры. Для реализации бизнес проекта привлекли кредиторов. Как частных, так и юридических лиц. Банки и физические лица дают кредиты и вкладывают свои деньги в предприятие в расчете вернуть их уже с процентами. Риски, конечно, всегда есть, но вложиться в сельское хозяйство в аграрном регионе – дело резонное. Так, обеспечив себя финансово и, дав рабочие места местному населению, ООО «Урожай» развернуло свою деятельность. Поля засеивались, работа кипела. Стать лидером в сельскохозяйственном бизнесе не получилось, а может и вовсе не планировалось. Через некоторое время компания объявила себя банкротом, накопив долгов на миллионы рублей.Заниматься процедурой банкротства был призван конкурсный управляющий в лице Жукова Александра Михайловича, жителя п. Сосновка, который участвует во многих банкротных производствах на территории региона. Конкурсный управляющий – это лицо, назначенное арбитражным судом при принятии решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства для проведения конкурсного производства и осуществления иных полномочий.В процедуре банкротства должны быть удовлетворены интересы кредиторов, в том числе за счет распродажи имущества. Последнее отчасти было выполнено. По мнению кредиторов, долю имущества ООО «Урожай» Жуков А.М. продал по бросовым, то есть значительно ниже среднерыночной цены Владимиру Валентиновичу Журавлеву. Он в вышеуказанной компании занимал должность заместителя генерального директора. Получается, что Журавлев В.В. приобрел в собственность свое же имущество. При этом через суд Журавлев В.В. добился признания права собственности на зерноток и зернохранилища, которые как бы купил у ООО «Урожай».ООО «Урожай» были проблемы не только с кредиторами, но и налоговой службой. В ходе проверки налоговым органом установлена неполная уплата единого сельскохозяйственного налога за 2012 г.. 2013 г. в сумме 158 431 руб., удержание налоговым агентом, но не перечисление НДФЛ в сумме 1 067 192 руб., несвоевременное перечисление удержанных сумм НДФЛ в бюджет, о чем составлен акт выездной налоговой проверки № 11 от 15.05.2015 г.В 2009 году появляется ООО «Элитные семена». Компания, которая, так же как и ООО «Урожай» занимается выращиванием зерновых и прочих сельскохозяйственных культур. И казалось бы, что здесь странного, обычная конкуренция. Но, если бы ни ряд интересных совпадений. Обе организации находятся в Староюрьевском районе. Мало того, в одном населенном пункте и по одному адресу: село Поповка, ул. Совхозная, дом 289. Должность генерального директора в «Элитных семенах» занимал Журавлев В.В., который на хорошем счету в местной администрации за многолетний добросовестный труд его отмечали почетными грамотами.Произрастали элитные семена на полях, ранее принадлежащих ООО «Урожай», которую до сих пор не обанкротили. Соответственно и кредиторы своих денег в должном объеме не увидели.Меж тем, «Элитные семена» тоже начали катиться по наклонной. Почему же, вложенные инвестиции используются не эффективно или может быть это злой рок? Дальше, не трудно догадаться, что произошло. ООО «Элитные семена» так же объявляют себя банкротом. При этом, по старой схеме, набрав кредитов. Сумма внушительная. Опять несколько десятков миллионов рублей. Алгоритм действий по процедуре банкротства тот же. Конкурсный управляющий – небезызвестный Жуков А.М. Должность этого управляющего подразумевает под собой хорошую зарплату на протяжении всего процесса.В этом деле есть еще один пикантный момент. 02.03.2015 г. ООО «Элитные семена» обратилось к Управлению сельского хозяйства Тамбовской области о предоставлении субсидии за счет средств бюджета на оказание поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, общая сумма субсидии превышает 700 тыс. руб. А уже 18.03.2015 г. ООО «Элитные семена» подает заявление в суд о признании себя банкротом. Как не пыталось управление сельского хозяйства Тамбовской области через арбитражный суд вернуть предоставленную субсидию (общество нарушило условия договора подав заявление на банкротство) ничего дельного не вышло.После начала всей этой заварушки с банкротством почти сразу же Журавлев В.В., покинул ООО «Элитные семена». Компанию возглавил Осквар Геннадий Нурудович, бывший учредитель ООО «Урожай». Тем временем, в Староюрьевском районе появляется ИП В.В. Журавлев. Пока еще не обанкротившийся сельхозпроизводитель, активно занимается обработкой земли. В качестве индивидуального предпринимателя Журавлев В.В. через суд обязал администрацию Поповского сельсовета заключить с ним договор купли-продажи земельного участка расположенных по адресу: Тамбовская область, Староюрьевский район по цене 15% от его кадастровой стоимости, в размере 1 880 832,74 руб. Очень выгодное приобретение!Пока Журавлев В.В. открывает новые предприятия на старых землях, а Жуков А.М. их банкротит, кредиторы обивают пороги судов в надежде вернуть свои деньги. Но долг и ныне там. Судебные заседания, которые одни за другими тянутся подобно нудному сериалу, особых результатов не принесли. Несмотря на то, что адвокаты потерпевшей стороны обнаружили явные признаки преднамеренного банкротства в деле ООО «Элитные семена». Шансы вернуть свои деньги у кредиторов все же есть. Правда, пока «Журавль» летает в небе, у них даже синицы в руках нет.В настоящее время кредиторы подготовили заявления, собрали пакет документов и отправили все это в Администрацию Президента РФ и Генеральную Прокуратуру РФ.Информационное агентство Тамбов-Информ будет внимательно следить за развитием событий, какой вердикт вынесет наша Фемида. Мы будем информировать наших читателей, смотрите информацию на сайте www.taminfo.ru.Артем Александров



