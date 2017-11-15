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Срок предварительного следствия по делу игровой империи продлен до 7 декабря
Сегодня, 08:13
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Срок предварительного следствия по уголовному делу связанного с организаций незаконной игорной деятельностью на территории Тамбовской области продлен до 7 декабря 2017 года. Напомним, что летом этого года в Тамбове спецподразделения УФСБ и УМВД накрыли игорную ОПГ в которую входили бывший сотрудник правоохранительных органов Колягин А.В. и Рясков А.И, депутат городской Думы, бывший следователь, а ныне адвокат Астафьев В.А.
В настоящее время по делу допрошено более 20 свидетелей, осмотрены и приобщены вещественные доказательства, обвиняемые дали показания по существу предъявленных обвинений, назначено проведение фоноскопических экспертиз. В частности Астафьев В.А. обвиняется в совершении двух умышленных преступлений, относящихся к категории тяжких, совершенных в составе организованной группы, за которые уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет, в настоящее время он находится под арестом.
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