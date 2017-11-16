Тамбовским электрикам понадобился «Mercedes» за 12 миллионов рублей Комментариев: 0



Тамбовская областная сбытовая компания была создана при участии администрации Тамбовской области. Компания занимается продажей электрической энергии на оптовом и розничных рынках потребителям, в том числе гражданам. В настоящее время на сайте электриков размещена информация об ужесточении наказания за неплатежи для всех категорий потребителей электроэнергии.



Кстати, несколько лет назад Президент РФ Владимир Путин пообещал пересадить чиновников на отечественные машины и их стоимость не должна быть выше 1,5 млн. руб. Тем временем реальные доходы жителей Тамбовской области продолжают снижаться и являются самыми низкими по сравнению с другими регионами центральной России. Почти 80% расходов населения идет на покупку товаров и оплату жилищно-коммунальных услуг. Тамбовская областная сбытовая компания разместила на портале госзакупок заявку на покупку легкового автомобиля стоимостью 11 990 000 руб. Согласно техническому заданию мощность автомобиля должна быть не менее 469 л.с., время разгона до 100 км/ч за 4,9 секунды, вариант обивки кожа Nappa Эксклюзив коричневый махагони, расширенная отделка деревом, пакет AIR-BALANCE (ароматизация, ионизация и фильтрация воздуха) и многие другие требования для комфортного передвижения. Под такое описание попадает Мерседес-Бенц S 560 4MATIC, просто отель люкс на колесах.Тамбовская областная сбытовая компания была создана при участии администрации Тамбовской области. Компания занимается продажей электрической энергии на оптовом и розничных рынках потребителям, в том числе гражданам. В настоящее время на сайте электриков размещена информация об ужесточении наказания за неплатежи для всех категорий потребителей электроэнергии.Кстати, несколько лет назад Президент РФ Владимир Путин пообещал пересадить чиновников на отечественные машины и их стоимость не должна быть выше 1,5 млн. руб. Тем временем реальные доходы жителей Тамбовской области продолжают снижаться и являются самыми низкими по сравнению с другими регионами центральной России. Почти 80% расходов населения идет на покупку товаров и оплату жилищно-коммунальных услуг.



