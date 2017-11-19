Уборочная страда подходит к завершению

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В сельскохозяйственных организациях Тамбовской области из 690,3 тыс. гектаров зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) убрали 99,8% посевной площади – сообщает Тамбовстат. С убранной площади намолочено 3000,6 тыс. тонн зерна, урожайность - 43,7 центнера с 1 гектара (в 2016 г. было намолочено 2130,4 тыс. тонн зерна – по 32,1 центнера с гектара. Намолочено 2130,4 тыс. тонн зерна пшеницы, или по 47,7 центнера с одного гектара. В лидерах ООО «ЮВАГ» средняя урожайность озимой пшеницы составляет 53 ц/га, яровой – 39 ц/га, ячменя – 38 ц/га.
Накопано 3343,6 тыс. тонн корней сахарной свеклы, при средней урожайности 436,1 центнера с гектара (на 01.11.2016 г. соответственно 3053,5 тыс. тонн и 442,9 центнера с гектара).
Увеличили посевы озимых культур хозяйства 6 районов области, из них: Первомайский – на 37,8%, Мичуринский – на 22,9%, Староюрьевский – на 12,6%
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