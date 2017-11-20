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Кассационная инстанция отменила скандальное решение тамбовского суда
Сегодня, 07:29
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Вчера арбитражный суд центрального округа отменил скандальное решение тамбовского суда о продлении ООО «Стройтраст» срока действия на строительство несуществующего объекта на территории сквера в микрорайоне ТЭЦ города Тамбова. Напомним, что арбитражный суд Тамбовской области своим решением признал объект, которого не существует в природе. Решение суда первой инстанции было полностью отменено и передано дело на новое рассмотрение.
По мнению горожан это хороший сигнал, есть шансы, что и договор аренды земельного участка в скором времени также будет отменен и компания Игоря Цвейгарта больше не сможет претендовать на сквер в микрорайоне ТЭЦ.
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