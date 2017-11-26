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На «снеговой» подушке ремонтируют городские дворы
Сегодня, 15:34
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В Тамбове под контролем председателя Тамбовской городской Думы Виктора Путинцева продолжается реализация проекта «Комфортная городская среда». В настоящее время идут ремонтные работы во дворах многоквартирных домов, в том числе по улице Магистральная перед школой №36 установили детский игровой комплекс, который является частью нового сквера «Школьный». Строительные бригады укладывают в сквере тротуарную плитку на снежный покров и заверяют, что это не должно повлиять на качество их работы, но жители скептически относятся к словам строителей.
По информации администрации города Тамбова начать работы раньше у подрядчика не было возможности. Торги на выбор строительной компании провели слишком поздно: результаты аукциона стали известны лишь в конце октября.
фото Светланы Романовой «Новый Тамбов»
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