В Тамбове увеличили ставки налога на имущество физических лиц Комментариев: 0



На заседании городской Думы против повышения налога выступил только депутат Артем Александров, по его мнению, многие жители областного центра в настоящее время находятся в сложном финансовом положении. «С одной стороны размер повышения налоговых ставок может показаться незначительным в районе 4%, но реальные денежные доходы населения в 2017 году по сравнению с прошлым годом снизились на 7%. Аналогичная динамика будет и в следующем году. Почти 80% расходов идет на покупку товаров и услуг. По объему платных услуг на душу населения Тамбовская область занимает последнее пятое место среди областей Центрально-Черноземного района. Во избежание роста социальной напряженности предлагаю не увеличивать размер налоговых ставок» - отметил в своем выступлении депутат.



Большинством голосов решение приняли. На очередном заседании Тамбовской городской Думы депутаты приняли решение, увеличить ставки налога на имущество физических лиц. Базой для исчисления налога будет кадастровая, а не инвентаризационная стоимость недвижимости. Теперь собственники жилых домов, расположенных на территории города кадастровая стоимость которых не превышает 4 млн. рублей (основная категория домов), будут платить 0,25%, владеющие домами стоимостью выше 4 млн. рублей заплатят из расчета 0,3%. Собственники квартир не дороже 1 млн. рублей — 0,1%, от 1 до 4 млн. рублей — 0,2%. Прочие объекты налогообложения - в размере 0,5%.На заседании городской Думы против повышения налога выступил только депутат Артем Александров, по его мнению, многие жители областного центра в настоящее время находятся в сложном финансовом положении. «С одной стороны размер повышения налоговых ставок может показаться незначительным в районе 4%, но реальные денежные доходы населения в 2017 году по сравнению с прошлым годом снизились на 7%. Аналогичная динамика будет и в следующем году. Почти 80% расходов идет на покупку товаров и услуг. По объему платных услуг на душу населения Тамбовская область занимает последнее пятое место среди областей Центрально-Черноземного района. Во избежание роста социальной напряженности предлагаю не увеличивать размер налоговых ставок» - отметил в своем выступлении депутат.Большинством голосов решение приняли.



