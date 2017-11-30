В Тамбове через суд хотят снести 3-х этажный торгово-офисный центр Комментариев: 0



Торговый центр по бульвару Энтузиастов, 1п был построен в 2015 году компанией Игоря Цвейгарта ООО «Стройтраст» несмотря на протест местных жителей, так как спорная территория была единственным зеленым уголком, прилегающим к жилым домам. В то время управлением архитектуры Тамбовской области по инициативе жителей города Тамбова была проведена проверка по вопросу законности строительства торгово-офисного здания на земельном участке по бульвару Энтузиастов, 1П. По результатам проверки было сделано заключение, что при выборе земельного участка органами местного самоуправления не учтены градостроительные условия использования территории, а также имеются отступления от норм отвода земель для конкретных видов деятельности.



Филиал ПАО «Квадра» - «Тамбовская генерация» обратилось к ООО «Стройтраст» об обязании осуществить снос строения – 3-х этажного административного здания, расположенного по адресу Тамбов, бульвар Энтузиастов, 1п. В настоящее время арбитражным судом Тамбовской области возбуждено производство по делу в рамках устранения нарушения прав.Торговый центр по бульвару Энтузиастов, 1п был построен в 2015 году компанией Игоря Цвейгарта ООО «Стройтраст» несмотря на протест местных жителей, так как спорная территория была единственным зеленым уголком, прилегающим к жилым домам. В то время управлением архитектуры Тамбовской области по инициативе жителей города Тамбова была проведена проверка по вопросу законности строительства торгово-офисного здания на земельном участке по бульвару Энтузиастов, 1П. По результатам проверки было сделано заключение, что при выборе земельного участка органами местного самоуправления не учтены градостроительные условия использования территории, а также имеются отступления от норм отвода земель для конкретных видов деятельности.



