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В Тамбове на улице Носовской изменилась организация движения

Сегодня, 07:53
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В Тамбове на улице Носовской изменилась организация движенияС целью обеспечения беспрепятственного движения общественного пассажирского транспорта изменилась схема организации дорожного движения по ул. Носовской, предусматривающая введение запрета на остановку транспортных средств по нечетной стороне, на участке от ул. Интернациональной до ул. Октябрьской. Кроме того, будет проведено обустройство техническими средствами организации дорожного движения для обеспечения возможности парковки транспортных средств под углом к краю проезжей части в местах ее местного уширения.

Нужно отметить, что очень часто на данном участке дороге оставленные хозяевами по принципу «паркуюсь как хочу» машины перегораживают большую часть улицы. Теперь за остановку по нечетной стороне рассматриваемой улицы предполагается наложение штрафных санкций.
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