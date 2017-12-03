Подведены итоги конкурса мой вклад в экологию родного края 0 4 декабря в Тамбове в Доме молодежи подвели итоги ежегодного конкурса «Мой вклад в экологию родного края», конкурс проводится в шестой раз.

В Тамбове на улице Носовской изменилась организация движения 0 С целью обеспечения беспрепятственного движения общественного пассажирского транспорта изменилась схема организации дорожного движения по ул. Носовской, предусматривающая введение запрета на остановку транспортных средств по нечетной стороне, на участке от ул. Интернациональной до ул. Октябрьской.

Тамбовским регбистам исполнился год 0 На стадионе «Антей» в городе Тамбове состоялась товарищеская игра тамбовской команды регбистов «Шмели» с воронежскими «Скифами».

Работы по ремонту коллектора на улице Гастелло продлили до 18 декабря 0 АО «Тамбовские коммунальные системы» продолжает ремонтные работы на канализационном коллекторе в городе Тамбове на улице Гастелло.

В Тамбове установят 50 новогодних елок 0 В преддверии нового года в областном центре установят не менее 50 новогодних елок, 12 из которых силами администрации города Тамбова, остальные елки будут установлены силами управляющих организаций и предпринимателями.

Третий день в Тамбовском районе проблемы с электроснабжением 0 В минувшие выходные из-за плохих погодных условий 33 населенных пункта в Тамбовском районе остались без электроэнергии.

В городе Уварово пройдет парад Дедов Морозов 0 18 декабря в третий раз в городе Уварово пройдет открытый фестиваль Дедов Морозов. Центрами праздника станут Ледовый дворец «Сокол» и территория Вишнёвого сквера.

Хоккеисты «Тамбова» одержали седьмую победу подряд 0 2 декабря в ЛДС «Кристалл» прошла игра между ХК «Тамбов» и «Юниор-Спутник».

В отношении директора МКУ «Долговой центр» возбуждено производство по делу 0 По обращению жителей дома №15 лит. «п» по улице Чичканова города Тамбова по вопросу отсутствия отопления прокуратурой проведена проверка.

Игрой на барабанах пытаются завлечь на выборы Президента РФ 0 Председатель избирательной комиссии Тамбовской области Андрей Офицеров принял участие в конкурсе любительских видео- и аудиороликов «Я выбираю», на видеоролике он играет на барабанной установке.

Бюджет Тамбовской области превысит 40 млрд. рублей 0 На днях состоялись публичные слушания по проекту бюджета Тамбовской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

В Тамбове через суд хотят снести 3-х этажный торгово-офисный центр 0 Филиал ПАО «Квадра» - «Тамбовская генерация» обратилось к ООО «Стройтраст» об обязании осуществить снос строения – 3-х этажного административного здания, расположенного по адресу Тамбов, бульвар Энтузиастов, 1п.

Самым привлекательным для вложения инвестиций является сельское хозяйство 0 На развитие экономики и социальной сферы Тамбовской области использовано за счет всех источников финансирования 59987,6 млн. рублей инвестиций в основной капитал, что больше соответствующего периода 2016 г. на 3,2% - сообщает Тамбовстат.

Полицейские спасли 12 человек из горящего дома 0 Ночью в микрорайоне Кочетовка города Мичуринска наряд ДПС заметил дым, который валил из-под крыши четырехквартирного дома на улице Пролетарская.

В ТГТУ прошел финал конкурса «ИТ-ЧЕРНОЗЕМЬЕ» 0 Сегодня в главном корпусе ТГТУ прошел финал конкурса инновационных ИТ-проектов «ИТ-ЧЕРНОЗЕМЬЕ», организаторами мероприятия выступил фонд «Сколково» и ассоциация предприятий информационно-коммуникационных технологий Воронежской области.

В Тамбове прокладывают пешеходные дорожки по льду и снегу 0 В областном центре продолжается благоустройство дворовых территорий. Во дворе домов 35-37 по улице Магистральной рабочие прокладывали пешеходные дорожки по льду и снегу.

Стартовала благотворительная акция «Дерево добра» 0 В Тамбове стартовала благотворительная новогодняя акция «Дерево добра», елки с письмами-пожеланиями ребят расположились в магазинах города. Каждый желающий может исполнить заветную мечту детей из школ-интернатов, детей-инвалидов сделав ребенку подарок.

Мошенники обманули пенсионерку из Мичуринска более чем на 400 тыс. рублей 0 В Мичуринске 82-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников, которые под видом представителей фармацевтической фирмы обманным путем завладели 423 тыс. рублей.

Сегодня в западной части Тамбова отключат электричество 0 Сегодня в западной части Тамбова на время отключат электричество это связанно с работами по ремонту восьмой линии подстанции «Покрово-Пригородное».

Ушел из жизни экс-заместитель главы администрации Тамбовской области 0 На 71-м году ушел из жизни экс-заместитель главы администрации Тамбовской области Щеглов Иван Тихонович.