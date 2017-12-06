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Повышение расценок объяснили стремлением сохранить кадры и стимулировать врачей
Сегодня, 11:41
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В управлении здравоохранения Тамбовской области прокомментировали резкое повышение цен на платные услуги в детской областной больнице в городе Тамбове, причиной подорожания услуг стало «стремление сохранить кадры и материально стимулировать врачей». По мнению чиновников, повышение качества и доступности медицинской помощи - главная задача системы здравоохранения. Напомним, что в детской больнице расценки на платные услуги увеличились в два раза.
Главный врач больницы Владимир Виницкий отметил, что подобное решение было принято исключительно из добрых побуждений. «Мы хотим, чтобы специалисты вели платные приемы в свободное время, а не в рабочие дни, получали при этом достойную зарплату и не уходили в частные центры, где они зачастую работают по совместительству», - сообщил главный врач детской областной клинической больницы Владимир Виницкий.
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